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Автобус мадридского Реала попал в аварию — детали

12 февраля 2024 19:56
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Агабекян Карен
редактор
Автобус мадридского Реала попал в аварию — детали
Игроки мадридского "Реала". Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" подходит к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" не в лучшем состоянии. Команда попала в ДТП.

Случилась авария за день до матча, сообщил портал AS.

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Автобус мадридского "Реала". Фото: DIARIO AS

Что случилось с мадридским "Реалом"

По информации источника, в аэропорту Лейпцига сотрудники устроили 48-часовую забастовку. Поэтому мадридскому "Реалу" пришлось лететь в аэропорт "Эрфурта", после чего их ждал переезд на автобусе.

Дорога в Лейпциг длинной 146 км оказалась проблемной, поскольку на во время нее автобус попал в аварию.

Отметим, что в результате происшествия никто из футболистов и персонала клуба не пострадал.

К матчу с "Лейпцигом" "Реал" подошел после разгромной победы над главным конкурентом в чемпионате Испании "Жироной". Команда Карло Анчелотти деклассировала соперника, забив в их ворота четыре безответных мяча.

В последних матчах место в стартовом составе "Реала" выиграл украинский голкипер Андрей Лунин, который в текущем сезоне мало ошибается.

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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