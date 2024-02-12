Автобус мадридского Реала попал в аварию — детали
Мадридский "Реал" подходит к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" не в лучшем состоянии. Команда попала в ДТП.
Случилась авария за день до матча, сообщил портал AS.
Что случилось с мадридским "Реалом"
По информации источника, в аэропорту Лейпцига сотрудники устроили 48-часовую забастовку. Поэтому мадридскому "Реалу" пришлось лететь в аэропорт "Эрфурта", после чего их ждал переезд на автобусе.
Дорога в Лейпциг длинной 146 км оказалась проблемной, поскольку на во время нее автобус попал в аварию.
Отметим, что в результате происшествия никто из футболистов и персонала клуба не пострадал.
К матчу с "Лейпцигом" "Реал" подошел после разгромной победы над главным конкурентом в чемпионате Испании "Жироной". Команда Карло Анчелотти деклассировала соперника, забив в их ворота четыре безответных мяча.
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