Азаров несподівано виконав гімн України

Вболівальники збірної України під час гімну. Фото: УАФ

Гімн України був і залишається одним із найважливіших музичних творів у нашій країні. Його співають всі — від політиків та спортсменів до звичайних людей.

У Instagram гравця "Шахтаря" Георгія Судакова з'явилося відео, як інший футболіст донецької команди Іраклі Азаров співає гімн України перед дзеркалом.

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Іраклі Азаров в "Шахтарі"

Грузинський футболіст перейшов до донецького "Шахтаря" у серпні 2023 року із сербської "Црвєни Звєзди".

Цього сезону зіграв за український клуб 10 поєдинків, відзначився двома гольовими передачами.

Взимку на грузинського захисника претендували декілька європейських клубів, але "Шахтар" відмовився відпускати гравця.

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