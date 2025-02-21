Азаров неожиданно исполнил гимн Украины

Болельщики сборной Украины во время гимна. Фото: УАФ

Гимн Украины был и остается одним из важнейших музыкальных произведений в нашей стране. Его поют все — от политиков и спортсменов до обычных людей.

В Instagram игрока "Шахтера" Георгия Судакова появилось видео, как другой футболист донецкой команды Иракли Азаров поет гимн Украины перед зеркалом.

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Видео подписано: "Задача выучить гимн!". Сам футболист, судя по кадрам, очень старается.

Иракли Азаров в "Шахтере"

Грузинский футболист перешел в донецкий "Шахтер" в августе 2023 года из сербской "Црвены Звезды".

В этом сезоне сыграл за украинский клуб 10 поединков, отметился двумя голевыми передачами.

Зимой на грузинского защитника претендовали несколько европейских клубов, но "Шахтер" отказался отпускать игрока.

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