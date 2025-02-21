Бій Паркер — Баколе: конголезець запізнився на зважування

Баколе не прилетів на зважування з Паркером — зміни в поєдику
У Саудівській Аравії 22 лютого відбудеться поєдинок суперважковаговиків Джозеф Паркер — Мартін Баколе. Через те, що в останній момент змінився один з учасників бою, організатори почали відчувати проблеми.
За інформацією пабліка LuckyPunch, Баколе запізнився на зважування, оскільки ще не прилетів до Саудівської Аравії.
Що зі співголовним боєм Паркер — Баколе
Конголезець не з'явився на церемонію зважування, а Паркер показав на вагах 121,1 кг. Потім новозеландець провів битву поглядів з промоутером Френком Ворреном.
На поточний момент відомо, що Баколе долетить до Ер-Ріяда о першій годині ночі за київським часом.
Згідно з правилами атлетичної комісії, після літака Баколе має добре відпочити, щоб бути готовим до вечора боксу.
Тому початок бою Паркер — Баколе перенесуть на 23:40, 23 лютого. Спочатку, бій мав відбутися на годину або дві години раніше.
У бою Паркер — Баколе новозеландець захищатиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом для Олександра Усика.
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