Бій Паркер — Баколе: конголезець запізнився на зважування

Мартін Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole_

У Саудівській Аравії 22 лютого відбудеться поєдинок суперважковаговиків Джозеф Паркер — Мартін Баколе. Через те, що в останній момент змінився один з учасників бою, організатори почали відчувати проблеми.

За інформацією пабліка LuckyPunch, Баколе запізнився на зважування, оскільки ще не прилетів до Саудівської Аравії.

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Конголезець не з'явився на церемонію зважування, а Паркер показав на вагах 121,1 кг. Потім новозеландець провів битву поглядів з промоутером Френком Ворреном.

На поточний момент відомо, що Баколе долетить до Ер-Ріяда о першій годині ночі за київським часом.

Згідно з правилами атлетичної комісії, після літака Баколе має добре відпочити, щоб бути готовим до вечора боксу.

Тому початок бою Паркер — Баколе перенесуть на 23:40, 23 лютого. Спочатку, бій мав відбутися на годину або дві години раніше.

У бою Паркер — Баколе новозеландець захищатиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом для Олександра Усика.

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