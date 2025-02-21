Бой Паркер — Баколе: конголезец опоздал на взвешивание

Мартин Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole_

В Саудовской Аравии 22 февраля состоится поединок супертяжеловесов Джозеф Паркер — Мартин Баколе. Потому, что в последний момент сменился один из участников боя, организаторы начали испытывать проблемы.

По информации паблика LuckyPunch, Баколе опоздал на взвешивание, поскольку еще не прилетел в Саудовскую Аравию.

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Конголезец не явился на церемонию взвешивания, а Паркер показал на весах 121,1 кг. Затем новозеландец провел битву взглядов с промоутеров Френком Уорреном.

На текущий момент известно, что Баколе долетит в Эр-Рияд в час ночи по киевскому времени.

Согласно с правилами атлетической комиссии, после самолета Баколе должен хорошо отдохнуть, чтобы быть готовым к вечеру бокса.

Поэтому начало боя Паркер – Баколе перенесут на 23:40 23 февраля. Изначально, бой должен был пройти на час либо два часа раньше.

В бою Паркер — Баколе новозеландец будет защищать титул временного чемпиона мира по версии WBO. Победитель поединка станет обязательным претендентом для Александра Усика.

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