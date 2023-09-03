Балашов та Мішуренко знову приносять перемогу "Титан Одеса", тепер над "Зіркою" з Кропивницького

Мішуренко у відборі. Фото: Надія Дев'ятіна

Одеський "Титан" здобув вже третю перемогу у Чемпіонаті України серед Аматорів та знову вийшов на перше місце. Цього разу одесити подолали опір перевірених бійців з "Зірки" (Кропивницький).

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Колись "Зірка" билась в УПЛ, а зараз переживає не найкращі часи. Натомість "Титан Одеса" на підйомі. Сильний тренер Юрій Куліш набрав боєздатний колектив з такими лідерами, як Балашов, Політило та Мішуренко.

На початку матчу особливо активним був саме центрфорвард Мішуренко, він відбирав м’ячі у суперника та розпочинав атаки господарів. На 19-й хвилині Олександр чудово віддав на Балашова, той викотив під удар Швидерському, але капітан трішки не влучив у створ воріт.

Гра на другому поверсі. Фото: Надія Дев'ятіна

На 22-й хвилині Оніщенко виходив на ударну позицію з флангу та небезпечно прострілював. Ще раз він небезпечно навішував з лівого флангу на 33-й. Валерій Даскаліца врятував команду на 38-й хвилині після небезпечного виходу суперників майже віч-на-віч. Через хвилину одеситам допоміг також рикошет.

На 40-й хвилині вже Балашов активно розігнав атаку та перевів на лівий фланг на Швидерського – Максим небезпечно пробивав, але не влучив. А вже на 42-й Віталій Балашов виводить "Титан Одеса" вперед після чудової комбінації за участі Мішуренка та Кондратюка – 1:0. Це третій гол Віталія в цьому сезоні Чемпіонату України серед Аматорів.

Був ще один потужний удар Швидерського після того, як він обіграв чотирьох суперників.

Драма другого тайму

У другому таймі була справжня драма. Гості швидко відігрались та навіть вийшли вперед - провели 2 голи зусиллями Лободи на 57-й та на 61-й. Але господарі зібрались, взяли волю в кулак та зуміли вирвати вольову перемогу на характері. Васько зрівняв на 64-й. А потім дублем в красивому стилі відзначився Олександр Мішуренко.

У підсумку 4:2 та "Титан Одеса" знову повертає собі перше місце в турнірній таблиці. Наступна гра буде в середу 6 вересня у Кубку Аматорів проти "Денгоффу". Початок о 14:00 на "Івані".

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