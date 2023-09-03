Балашов и Мишуренко снова приносят победу "Титан Одесса", теперь над "Зиркой" из Кропивницкого

Мишуренко в отборе. Фото: Надежда Девятина

Одесский "Титан" одержал уже третью победу в Чемпионате Украины среди Любителей и снова вышел на первое место. В этот раз одесситы преодолели сопротивление проверенных бойцов из "Зирки" (Кропивницкий).

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Когда-то "Звезда" билась в УПЛ, а сейчас переживает не лучшие времена. "Титан Одесса" на подъеме. Сильный тренер Юрий Кулиш набрал боеспособный коллектив с такими лидерами как Балашов, Политило и Мишуренко.

В начале матча особенно активен был именно центрфорвард Мишуренко, он отбирал мяч у соперника и начинал атаки хозяев. На 19-й минуте Александр отлично отдал на Балашова, тот выкатил под удар Свидерскому, но капитан чуть-чуть не попал в створ ворот.

Игра на втором этаже. Фото: Надежда Девятина

На 22-й минуте Онищенко выходил на ударную позицию с фланга и опасно простреливал. Еще раз он опасно навешивал с левого фланга на 33-й. Валерий Даскалица спас команду на 38-й минуте после опасного выхода соперников почти наедине. Через минуту одесситам помог также рикошет.

На 40-й минуте Балашов активно разогнал атаку и перевел на левый фланг на Свидерского - Максим опасно пробивал, но не попал. А уже на 42-й Виталий Балашов выводит "Титан Одесса" вперед после отличной комбинации при участии Мишуренко и Кондратюка - 1:0. Это третий гол Виталия в этом сезоне Чемпионата Украины среди Любителей.

Был еще один мощный удар Свидерского после того, как он обыграл четырех соперников.

Драма второго тайма

Во втором тайме была настоящая драма. Гости быстро отыгрались и даже вышли вперед - провели 2 гола усилиями Лободы на 57-й и 61-й. Но хозяева собрались, взяли свободу в кулак и сумели вырвать волевую победу на характере. Васька сравнял на 64-й. А потом дублем в красивом стиле отличился Александр Мишуренко.

В итоге 4:2 и Титан Одесса снова возвращает себе первое место в турнирной таблице. Следующая игра будет в среду 6 сентября в Кубке Любителей против "Денгоффа". Начало в 14:00 на "Иване".

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