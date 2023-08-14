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Балашов забив в Аматорській лізі: "Титан Одеса" здобув історичну перемогу

14 серпня 2023 11:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Балашов забив в Аматорській лізі: "Титан Одеса" здобув історичну перемогу
Віталій Балашов забив перший гол за нову команду. Фото: Надія Дев'ятіна
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Матч дебютантів Аматорської ліги України "Титан-Одеса" та "Агротеха" з Тишківки завершилась перемогою одеситів. Ця гра була принципіальним протистоянням тренерів Юрія Куліша та Олександра Мизенко, які раніше разом грали в Миколаїві в середені 90-х.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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У суперників в складі були такі досвідчені футболісти, як Чічіков та Загальський. Але й "Титанівці" підготувались серйозно та виграли перший тайм. У складі господарів високий рівень демонстрували такі майстри, як Балашов, Політило та Мішуренко. Дебютний гол для команди на новому рівні провів захисник Дубина після кутового на 34-й хвилині.

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Олександр Дубина виграє другий поверх. Фото: Надія Дев'ятіна

У другому таймі один з найдосвідченіших гравців господарів Балашов подвоїв перевагу одеситів. Додамо, що для Віталія це був перший гол в "зеленій" футболці.

"Сашко Мішуренко віддав передачу, я побачив, що воротар вийшов. Підсікнув у дальній кут. Влучив. До цього скільки було моментів з "Атлетиком" й сьогодні ще були шанси. Слава Богу, що скарбничка відкрилась. Будемо намагатися використовувати кожен момент", – сказав після матчу Балашов.

Переможний початок покладено

У час, що лишився гості зуміли провести 1 гол. Забив Пастухов після непоганої комбінації. Але підопічні Куліша втримали перевагу та відсвяткували таку важливу перемогу для клубу.

Це лише перший крок, але саме завдяки таким матчам команда набуває впевненості та готується до нових випробувань. Наступну гру на рівні аматорів відбудеться 19 серпня в Києві проти "Атлета".

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