Андрій Телесненко прокоментував перехід "Титан-Одеса" на новий рівень

Телесненко став начальником команди "Титан-Одеса"

Андрій Телесненко — це справжній професіонал, тренер-селекціонер, який може знайти футбольні діаманти та відкрити футбольні таланти молодих виконавців. Тепер він обіймає посаду начальника команди та вже робить важливі кроки у зміцненні колективу переможців.

Про це він розповів в інтерв’ю спортивному журналісту Новини.LIVE.

Читайте також:

"Коли від керівництва клубу отримав запрошення перейти до "Титану", то знав, що вони ставлять високі завдання і плекають серйозні надії на потрапляння до професіонального футболу. Радий, що знову опинився разом в одному клубі із моїм колишнім партнером по одеському "Чорноморцю" Юрієм Кулішом, з яким знайомі вже 35 років", — згадує Телесненко.

Балашов та Телесненко. Фото: Надія Дев'ятіна

Досвідчений фахівець сам раніше грав за Національну збірну України. За “моряків” провів понад 100 матчів в елітному дивізіоні, грав у єврокубках. Активно тренує з 2003 року.

"Мені дуже приємно знову поринути у цю змагальну атмосферу і відчути позитивний адреналін від турнірних звитяг команди. Все це було під час роботи тренером одеського "Чорноморця", дублюючого складу цього клубу та овідіопольського "Дністра". Звичайно, приємно буде пригадати й знову пережити добре знайомі емоції", – каже Андрій Васильович.

Слабких суперників не буде

Про участь у Всеукраїнській Аматорській лізі та вихід на новий рівень фахівець каже, що це буде серйозний виклик. Але й завдання поставленні найвищі.

"Цей рівень не йде ні в яке порівняння з рівнем місцевих змагань. Ясна річ, що у змаганнях серед аматорів все буде інакше. Адже на такому рівні слабких суперників не може бути, бо він наближений до чемпіонату Другої ліги. Завдання "Титану" - виглядати у новому ранзі гідно, і неодмінно досягти нашої мети – здобути право грати на професійному рівні", – повідомив він.

Руслан Іванченко грає у підкаті. Фото: Надія Дев'ятіна

Селекція та пошук кваліфікованих футболістів - це одна з найсильніших рис Телесненка. Саме за такими професіоналами приходять грати відомі гравці, які впевнені у намірах та амбіція молодого колективу.

"Левова частка футболістів була вже в команді ще до мого приходу. Серед них є і колишній футболіст петровського "Інгульця" Олександр Мішуренко, який у "Титані" вже відзначається хет-триками. Завдяки директору клубу та моїй участі вдалося посилитися кількома досвідченими футболістами – зокрема, екс-"моряками" Сергієм Політилом та Віталієм Балашовим", — доповів фахівець.

Супердосвідчений Політило в грі. Фото: Надія Дев'ятіна

Щодо комплектації оптимального складу начальник команди каже, що це у футболі процес незупинний. Завжди можна пробувати зробити команду ще сильнішою завдяки новим гравцям. Тим більше це додає живої конкуренції

"Це питання у компетенції головного тренера. Однак можу сказати, що у "Титані", як і у будь-якій професіональній команді, процес комплектації триває постійно і ніколи не закінчується. Ми відстежуємо футболістів, які могли б допомогти нам у вирішенні поставлених завдань, спілкуємось з ними щодо цього. Загалом склад до випробувань аматорськими змаганнями вже готовий. Потрібно лише гравців на одну-дві позиції — для конкуренції це не завадить", — підкреслює Телесненко.

Нагадаємо, на Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця.

Малиновський остаточно визначився із новим клубом: деталі контракту.

Шанс для Луніна: Куртуа отримав серйозну травму

Російські спортсмени будуть позбавлені привілеїв: Україна зробила важливу заяву.

Харлан уперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання.

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець.