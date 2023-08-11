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Андрей Телесненко прокомментировал переход "Титан-Одесса" на новый уровень

11 августа 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Андрей Телесненко прокомментировал переход "Титан-Одесса" на новый уровень
Телесненко стал начальником команды "Титан-Одесса"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Андрей Телесненко – это настоящий профессионал, тренер-селекционер, который может найти футбольные бриллианты и открыть футбольные таланты молодых исполнителей. Теперь он занимает должность начальника команды и уже делает важные шаги по укреплению коллектива победителей.

Об этом он рассказал в интервью спортивному журналисту Новини.LIVE.

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"Когда от руководства клуба получил приглашение перейти к "Титану", то знал, что они ставят высокие задачи и лелеют серьезные надежды на попадание в профессиональный футбол. Рад, что снова оказался вместе в одном клубе с моим бывшим партнером по одесскому "Черноморцу" Юрием Кулишем, с которым знакомы уже 35 лет", — вспоминает Телесненко.

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Балашов и Телесненко. Фото: Надежда Девятина

Опытный специалист сам раньше играл за Национальную сборную Украины. За "моряков" провел более 100 матчей в элитном дивизионе, играл в еврокубках. Активно тренирует с 2003 года.

"Мне очень приятно снова погрузиться в эту соревновательную атмосферу и почувствовать положительный адреналин от турнирных побед команды. Все это было во время работы тренером одесского "Черноморца", дублирующего состава этого клуба и овидиопольского "Днестра". Конечно, приятно будет вспомнить и снова пережить хорошо знакомые эмоции", — говорит Андрей Васильевич.

Слабых соперников не будет

Об участии во Всеукраинской Любительской лиге и выходе на новый уровень специалист говорит, что это будет серьезный вызов. Но и задачи поставлены самые высокие.

"Этот уровень не идет ни в какое сравнение с уровнем местных соревнований. Конечно, в соревнованиях среди любителей все будет иначе. Ведь на таком уровне слабых соперников не может быть, потому что он приближен к чемпионату Второй лиги. Задача "Титана" - выглядеть в новом ранге достойно и непременно достичь нашей цели — получить право играть на профессиональном уровне", — сообщил он.

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Руслан Иванченко играет в подкате. Фото: Надежда Девятина

Селекция и поиск квалифицированных футболистов – это одна из сильнейших черт Телесненко. Именно за такими профессионалами приходят играть известные игроки, уверенные в намерениях и амбиция молодого коллектива.

"Львиная доля футболистов была уже в команде еще до моего прихода. Среди них есть и бывший футболист петровского "Ингульца" Александр Мишуренко, который в "Титане" уже отмечается хет-триками. Благодаря директору клуба и моему участию удалось усилиться несколькими опытными футболистами - в частности , экс-"моряками" Сергеем Политыло и Виталием Балашовым", — доложил специалист.

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Суперопытный Политыло в игре. Фото: Надежда Девятина

Что касается комплектации оптимального состава, начальник команды говорит, что это в футболе процесс непрерывный. Всегда можно пробовать сделать команду еще сильнее благодаря новым игрокам. Тем более это добавляет живой конкуренции.

"Этот вопрос в компетенции главного тренера. Однако могу сказать, что в "Титане", как и в любой профессиональной команде, процесс комплектации продолжается постоянно и никогда не заканчивается. Мы отслеживаем футболистов, которые могли бы помочь нам в решении поставленных задач, общаемся с ними на этот счет. В общем, состав к испытаниям любительскими соревнованиями уже готов. Нужно только игроков на одну-две позиции — для конкуренции это не помешает", — подчеркивает Телесненко.

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