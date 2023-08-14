Балашов забил в Аматорской лиге: "Титан Одесса" одержал историческую победу

Виталий Балашов забил первый гол за новую команду. Фото: Надежда Девятина

Матч дебютантов Аматорской лиги Украины "Титан-Одесса" и "Агротеха" из Тишковки завершилась победой одесситов. Эта игра была принципиальным противостоянием тренеров Юрия Кулиша и Александра Мизенко, ранее вместе игравших в Николаеве в середине 90-х.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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У соперников в составе были такие опытные футболисты, как Чичиков и Загальский. Но и "титановцы" подготовились серьезно и выиграли первый тайм. В составе хозяев высокий уровень демонстрировали такие мастера как Балашов, Политило и Мишуренко. Дебютный гол для команды на новом уровне провел защитник Дубина после углового на 34-й минуте.

Александр Дубина выигрывает второй этаж. Фото: Надежда Девятина

Во втором тайме один из опытнейших игроков хозяев Балашов удвоил преимущество одесситов. Для Виталия это был первый гол в "зеленой" футболке.

"Саша Мишуренко отдал передачу, я увидел, что вратарь вышел. Подсек в дальний угол. Попал. До этого сколько было моментов с "Атлетиком" и сегодня еще были шансы. Слава Богу, что копилка открылась. Будем пытаться использовать каждый момент", — сказал после матча Балашов.

Победное начало положено

В оставшееся время гости сумели провести 1 гол. Забил Пастухов после хорошей композиции. Но подопечные Кулиша удержали преимущество и отпраздновали столь важную победу для клуба.

Это лишь первый шаг, но именно благодаря таким матчам команда обретает уверенность и готовится к новым испытаниям. Следующая игра на уровне любителей состоится 19 августа в Киеве против "Атлета".

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