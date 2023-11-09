Барселона хоче запросити колишнього гравця Реала

Футболісти "Барселони" святкують перемогу Фото: REUTERS/Albert Gea

Керівництво "Барселони" може зробити пропозицію відомому футболісту про перехід до каталонської команди. Трансфер має відбутися наступного літа.

Хаві збирається посилити "Барселону" кількома досвідченими гравцями, повідомляє Sport.

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"Барселона" відновила інтерес до футболіста збірної Аргентини, який міг переїхати до Каталонії ще півтора року тому. Йдеться про футболіста, за якого "синьо-гранатовим" не доведеться платити. Ця умова зараз є дуже важливою для клубу Жоана Лапорти.

Кого запрошує "Барселона"

Гравцем каталонського клубу може стати Анхель Ді Марія. Півзахисник португальської "Бенфіки" влітку 2024 року стане вільним агентом. Аргентинець хотів повернутися до Буенос-Айреса, але інтерес "Барселони" може змінити рішення 35-річного футболіста.

Анхель Ді Марія у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/angeldimariajm/

Хаві заявив Лапорті, що йому потрібні кілька досвідчених футболістів, які можуть привнести баланс у гру "Барселони". Ді Марії запропонують місце у заявці каталонців, за потреби Анхель зможе виходити на заміну та посилювати правий фланг команди.

Цього сезону Ді Марія захищає кольори "Бенфіки", у грі якої намітилася серйозна криза. З 2010 по 2014 роки аргентинський вінгер виступав за мадридський "Реал", після чого захищав кольори "МЮ", "ПСЖ" та "Ювентуса".

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