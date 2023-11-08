Судаков, Сікан чи Ракицький — хто отримав найвищу оцінку за гру з Барселоною

Невертон у стрибку. Фото: Reuters

Думки аналітиків та експертів щодо оцінок для гравців "Шахтаря" після успішного матчу в Лізі Чемпіонів проти "Барселони" розділились. УЄФА та аналітичні портали Whoscored та Sofascore обрали різних гравців найкращими у складі "гірників".

Огляд оцінок футболістів донецького клубу після важливої перемоги — в матеріалі Новини.LIVE.

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Автор переможного голу Данило Сікан та досвідчений центральний захисник Ярослав Ракицький отримали від Whoscored найвищу оцінку з гравців "Шахтаря" — 7,5. На другому місці автор гольової передачі Гочолейшвілі — 7,4. Далі йде воротар Різник 7,2.

Скрін Whoscored

А от Sofascore найкращими обрали Ракицького та Зубкова — по 7,6, у Різника — 7,4. Далі йдуть Матвієнко — 7,2 та Судаков — 7,1.

Скрин Sofascore

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А за версією УЄФА, гравцем матчу став Георгій Судаков.

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