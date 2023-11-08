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Судаков, Сікан чи Ракицький — хто отримав найвищу оцінку за гру з Барселоною

8 листопада 2023 09:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судаков, Сікан чи Ракицький — хто отримав найвищу оцінку за гру з Барселоною
Невертон у стрибку. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Думки аналітиків та експертів щодо оцінок для гравців "Шахтаря" після успішного матчу в Лізі Чемпіонів проти "Барселони" розділились. УЄФА та аналітичні портали Whoscored та Sofascore обрали різних гравців найкращими у складі "гірників".

Огляд оцінок футболістів донецького клубу після важливої перемоги — в матеріалі Новини.LIVE.

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Автор переможного голу Данило Сікан та досвідчений центральний захисник Ярослав Ракицький отримали від Whoscored найвищу оцінку з гравців "Шахтаря" — 7,5. На другому місці автор гольової передачі Гочолейшвілі — 7,4. Далі йде воротар Різник 7,2.

шахтар
Скрін Whoscored

А от Sofascore найкращими обрали Ракицького та Зубкова — по 7,6, у Різника — 7,4. Далі йдуть Матвієнко — 7,2 та Судаков — 7,1.

шахтар
Скрин Sofascore

У "Ювентуса" не вистачить грошей

А за версією УЄФА, гравцем матчу став Георгій Судаков. 

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Деякі телеграм-канали вже встигли написати, що Судаков тепер не перейде в “Ювентус”. Адже “У них немає стільки грошей”.

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