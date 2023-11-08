Судаков, Сикан или Ракицкий — кто получил самую высокую оценку за игру с Барселоной

Невертон в прыжке. Фото: Reuters

Мнения аналитиков и экспертов по оценкам для игроков "Шахтера" после успешного матча в Лиге Чемпионов против "Барселоны" разделились. УЕФА и аналитические порталы Whoscored и Sofascore выбрали разных игроков лучшими в составе "горняков".

Обзор оценок футболистов донецкого клуба после важной победы в материале Новини.LIVE.

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Автор победного гола Даниил Сикан и опытный центральный защитник Ярослав Ракицкий получили от Whoscored самую высокую оценку игроков "Шахтера" — 7,5. На втором месте автор голевой передачи Гочолейшвили — 7,4. Далее следует вратарь Ризнык — 7,2.

Скрин Whoscored

А вот Sofascore лучшими выбрали Ракицкого и Зубкова — по 7,6, у Ризныка — 7,4. Далее идут Матвиенко — 7,2 и Судаков — 7,1.

Скрин Sofascore

У "Ювентуса" не хватит денег

По версии УЕФА, игроком матча стал Георгий Судаков.

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Некоторые телеграмм-каналы уже успели написать, что Судаков теперь не перейдет в "Ювентус". Ведь "у них нет столько денег".

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