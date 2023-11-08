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Судаков, Сикан или Ракицкий — кто получил самую высокую оценку за игру с Барселоной

8 ноября 2023 09:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Судаков, Сикан или Ракицкий — кто получил самую высокую оценку за игру с Барселоной
Невертон в прыжке. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мнения аналитиков и экспертов по оценкам для игроков "Шахтера" после успешного матча в Лиге Чемпионов против "Барселоны" разделились. УЕФА и аналитические порталы Whoscored и Sofascore выбрали разных игроков лучшими в составе "горняков".

Обзор оценок футболистов донецкого клуба после важной победы в материале Новини.LIVE.

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Автор победного гола Даниил Сикан и опытный центральный защитник Ярослав Ракицкий получили от Whoscored самую высокую оценку игроков "Шахтера" — 7,5. На втором месте автор голевой передачи Гочолейшвили — 7,4. Далее следует вратарь Ризнык — 7,2.

шахтер
Скрин Whoscored

А вот Sofascore лучшими выбрали Ракицкого и Зубкова — по 7,6, у Ризныка — 7,4. Далее идут Матвиенко — 7,2 и Судаков — 7,1.

шахтер
Скрин Sofascore

У "Ювентуса" не хватит денег

По версии УЕФА, игроком матча стал Георгий Судаков.

"Лидер своей команды. Хорошие ремни, хорошая техника, трудолюбивый", — так описали выступление украинца

Некоторые телеграмм-каналы уже успели написать, что Судаков теперь не перейдет в "Ювентус". Ведь "у них нет столько денег".

Напомним, Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии. 

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