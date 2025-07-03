Барселона та Дюмфріс ведуть переговори, але є проблема

Барселона купить гравця, який вибив команду з Ліги чемпіонів
Правий захисник "Інтера" Дензел Дюмфріс може залишити клуб цього літа. Серед потенційних претендентів на гравця опинилася "Барселона".
Каталонська команда обирає варіанти посилення оборонної лінії, повідомив у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо.
Каталонці розглядають можливість підписання 29-річного Дензела Дюмфріса з огляду на його потужну фізику, атакувальний стиль та досвід у єврокубках. Особливо запам'ятався матч проти самої "Барселони" минулого сезону, коли футболіст домінував на своєму фланзі та постійно створював загрозу воротам "синьо-гранатових".
Трансфер Дюмфріса в "Барселону"
"Інтер" готовий до переговорів, але ситуація ускладнюється пунктом про відступні: у контракті гравця діє клаусула на суму 25 млн євро, яка активна лише до середини липня. Після цієї дати "нерадзуррі" зможуть підняти трансферну вартість гравця.
Футболіст розглядає різні пропозиції, зокрема з Англії та Німеччини. Однак "Барселона" може використати поточну можливість, щоб посилити фланг оборони, де останніми сезонами бракувало стабільності.
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