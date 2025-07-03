Барселона та Дюмфріс ведуть переговори, але є проблема

Дензел Дюмфріс перед матчем. Фото: Reuters/Susana Vera

Правий захисник "Інтера" Дензел Дюмфріс може залишити клуб цього літа. Серед потенційних претендентів на гравця опинилася "Барселона".

Каталонська команда обирає варіанти посилення оборонної лінії, повідомив у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо.

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Каталонці розглядають можливість підписання 29-річного Дензела Дюмфріса з огляду на його потужну фізику, атакувальний стиль та досвід у єврокубках. Особливо запам'ятався матч проти самої "Барселони" минулого сезону, коли футболіст домінував на своєму фланзі та постійно створював загрозу воротам "синьо-гранатових".

Дензел Дюмфріс на тренуванні. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Трансфер Дюмфріса в "Барселону"

"Інтер" готовий до переговорів, але ситуація ускладнюється пунктом про відступні: у контракті гравця діє клаусула на суму 25 млн євро, яка активна лише до середини липня. Після цієї дати "нерадзуррі" зможуть підняти трансферну вартість гравця.

Футболіст розглядає різні пропозиції, зокрема з Англії та Німеччини. Однак "Барселона" може використати поточну можливість, щоб посилити фланг оборони, де останніми сезонами бракувало стабільності.

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