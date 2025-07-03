Барселона и Дюмфрис ведут переговоры, но есть проблема

Дензел Дюмфрис перед матчем. Фото: Reuters/Susana Vera

Правый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис может покинуть клуб этим летом. В числе потенциальных претендентов на игрока оказалась "Барселона".

Каталонская команда выбирает варианты усиления оборонительной линии, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

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Каталонцы рассматривают возможность подписания 29-летнего Дензела Дюмфриса, учитывая его мощную физику, атакующий стиль и опыт в еврокубках. Особенно запомнился матч против самой "Барселоны" в прошлом сезоне, когда футболист доминировал на своем фланге и постоянно создавал угрозу воротам "сине-гранатовых".

Дензел Дюмфрис на тренировке. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Трансфер Дюмфриса в "Барселону"

"Интер" готов к переговорам, но ситуация осложняется пунктом об отступных: в контракте игрока действует клаусула на сумму 25 млн евро, которая активна лишь до середины июля. После этой даты "нерадзурри" смогут поднять трансферную стоимость игрока.

Футболист рассматривает разные предложения, в том числе из Англии и Германии. Однако "Барселона" может использовать текущую возможность, чтобы усилить фланг обороны, где в последние сезоны не хватало стабильности.

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