Барселона и Дюмфрис ведут переговоры, но есть проблема

Барселона купит игрока, который выбил команду из Лиги чемпионов
Правый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис может покинуть клуб этим летом. В числе потенциальных претендентов на игрока оказалась "Барселона".
Каталонская команда выбирает варианты усиления оборонительной линии, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Каталонцы рассматривают возможность подписания 29-летнего Дензела Дюмфриса, учитывая его мощную физику, атакующий стиль и опыт в еврокубках. Особенно запомнился матч против самой "Барселоны" в прошлом сезоне, когда футболист доминировал на своем фланге и постоянно создавал угрозу воротам "сине-гранатовых".
Трансфер Дюмфриса в "Барселону"
"Интер" готов к переговорам, но ситуация осложняется пунктом об отступных: в контракте игрока действует клаусула на сумму 25 млн евро, которая активна лишь до середины июля. После этой даты "нерадзурри" смогут поднять трансферную стоимость игрока.
Футболист рассматривает разные предложения, в том числе из Англии и Германии. Однако "Барселона" может использовать текущую возможность, чтобы усилить фланг обороны, где в последние сезоны не хватало стабильности.
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