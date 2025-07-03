Дьекереш бросил красавицу невесту, чтобы перейти в клуб из АПЛ

Фирменное празднование гола Виктора Дьекереша. Фото: instagram.com/viktorgyokeres/

Шведский нападающий Виктор Дьекереш, выступающий за "Спортинг", принял личное решение разорвать отношения с португальской актрисой и моделью Инес Агьяр.

Футболист пошел на этот шаг из-за желания подписать контракт с клубом из английской Премьер-лиги, сообщает A Bola.

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Решение Виктора Дьекереша совпало с затянувшимся трансферным конфликтом. Футболист давно активизировал давление на "Спортинг", выразив желание уйти. Он отказался возвращаться к сборам в Лиссабоне, настаивая на продаже, и завершил отношения, чтобы не иметь никаких преград для трансфера, в частности в "Арсенал" или "Манчестер Юнайтед".

Виктор Дьекереш в идеальной форме. Фото: instagram.com/viktorgyokeres/

Почему Дьекереш бросил девушку

Ранее швед пытался убедить португальский клуб отпустить его за 60 млн — именно такую сумму предлагает "Арсенал". Но "Спортинг" требует до 70 млн евро.

Модель Инес Агьяр. Фото: instagram.com/inesvarzeaaguiar/

Дьекереш неоднократно подчеркивал, что любой другой клуб ему не интересен. Проблема заключалась еще и в том, что модель и актриса Инес Агьяр не хочет переезжать в Англию. Пара так и не сумела прийти к соглашению по этому вопросу. Виктор и Инес расстались после более 15 месяцев отношений.

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