Дьокереш кинув красуню наречену, щоб перейти в клуб з АПЛ

Фірмове святкування голу Віктора Дьокереша. Фото: instagram.com/viktorgyokeres/

Шведський нападник Віктор Дьокереш, який виступає за "Спортінг", ухвалив особисте рішення розірвати стосунки з португальською акторкою та моделлю Інес Агьяр.

Футболіст пішов на цей крок через бажання підписати контракт із клубом з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє A Bola.

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Рішення Віктора Дьокереша збіглося з тривалим трансферним конфліктом. Футболіст давно активізував тиск на "Спортинг", висловивши бажання піти. Він відмовився повертатися до зборів у Лісабоні, наполягаючи на продажі, та завершив стосунки, щоб не мати жодних перепон для трансферу, зокрема до "Арсеналу" чи "Манчестер Юнайтед".

Віктор Дьокереш в ідеальній формі. Фото: instagram.com/viktorgyokeres/

Чому Дьокереш кинув дівчину

Раніше швед намагався переконати португальський клуб відпустити його за 60 млн — саме таку суму пропонує "Арсенал". Але "Спортінг" вимагає до 70 млн євро.

Модель Інес Агьяр. Фото: instagram.com/inesvarzeaaguiar/

Дьокереш неодноразово підкреслював, що будь-який інший клуб йому не цікавий. Проблема полягала ще й у тому, що модель і акторка Інес Агьяр не хоче переїжджати до Англії. Пара так й не зуміла дійти згоди з цього питання. Віктор та Інес розлучилися після понад 15 місяців стосунків.

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