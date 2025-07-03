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Головна Спорт Дьокереш розлучився з нареченою заради відходу зі Спортінга

Дьокереш розлучився з нареченою заради відходу зі Спортінга

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:17
Дьокереш кинув красуню наречену, щоб перейти в клуб з АПЛ
Фірмове святкування голу Віктора Дьокереша. Фото: instagram.com/viktorgyokeres/

Шведський нападник Віктор Дьокереш, який виступає за "Спортінг", ухвалив особисте рішення розірвати стосунки з португальською акторкою та моделлю Інес Агьяр.

Футболіст пішов на цей крок через бажання підписати контракт із клубом з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє A Bola.

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Рішення Віктора Дьокереша збіглося з тривалим трансферним конфліктом. Футболіст давно активізував тиск на "Спортинг", висловивши бажання піти. Він відмовився повертатися до зборів у Лісабоні, наполягаючи на продажі, та завершив стосунки, щоб не мати жодних перепон для трансферу, зокрема до "Арсеналу" чи "Манчестер Юнайтед".

Виктор Дьекереш
Віктор Дьокереш в ідеальній формі. Фото: instagram.com/viktorgyokeres/

Чому Дьокереш кинув дівчину

Раніше швед намагався переконати португальський клуб відпустити його за 60 млн — саме таку суму пропонує "Арсенал". Але "Спортінг" вимагає до 70 млн євро.

Инес Агьяр
Модель Інес Агьяр. Фото: instagram.com/inesvarzeaaguiar/

Дьокереш неодноразово підкреслював, що будь-який інший клуб йому не цікавий. Проблема полягала ще й у тому, що модель і акторка Інес Агьяр не хоче переїжджати до Англії. Пара так й не зуміла дійти згоди з цього питання. Віктор та Інес розлучилися після понад 15 місяців стосунків.

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спорт футбол Футбол трансфери Спортинг Віктор Дьокереш
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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