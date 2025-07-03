Дьокереш кинув красуню наречену, щоб перейти в клуб з АПЛ

Дьокереш розлучився з нареченою заради відходу зі Спортінга
Шведський нападник Віктор Дьокереш, який виступає за "Спортінг", ухвалив особисте рішення розірвати стосунки з португальською акторкою та моделлю Інес Агьяр.
Футболіст пішов на цей крок через бажання підписати контракт із клубом з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє A Bola.
Рішення Віктора Дьокереша збіглося з тривалим трансферним конфліктом. Футболіст давно активізував тиск на "Спортинг", висловивши бажання піти. Він відмовився повертатися до зборів у Лісабоні, наполягаючи на продажі, та завершив стосунки, щоб не мати жодних перепон для трансферу, зокрема до "Арсеналу" чи "Манчестер Юнайтед".
Чому Дьокереш кинув дівчину
Раніше швед намагався переконати португальський клуб відпустити його за 60 млн — саме таку суму пропонує "Арсенал". Але "Спортінг" вимагає до 70 млн євро.
Дьокереш неодноразово підкреслював, що будь-який інший клуб йому не цікавий. Проблема полягала ще й у тому, що модель і акторка Інес Агьяр не хоче переїжджати до Англії. Пара так й не зуміла дійти згоди з цього питання. Віктор та Інес розлучилися після понад 15 місяців стосунків.
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