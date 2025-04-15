У Барселоні вирішили продати Рафінью через поведінку гравця

Рафінья з гравцями "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Спортивний директор "Барселони" Деку готовий розпочати переговори про трансфер Рафіньї. Каталонський клуб чекає пропозицій про продаж бразильця.

"Барселона" хоче отримати не менше 80 млн євро за свого гравця, повідомляє Catalunya Radio.

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В останні тижні відносини 28-річного Рафіньї з керівництвом "Барселони" перестали бути безхмарними. Клуб не зумів домовитися з футболістом про продовження контракту, термін дії якого закінчується влітку 2027 року. Вінгер "синьо-гранатових" хоче значного підвищення зарплати, але "Барселона" не може собі дозволити виконати вимоги гравця.

Куди може піти Рафінья

У сезоні 2024/2025 став одним із найкращих футболістів "Барселони". Бразилець забив 28 м'ячів і зробив 22 результативні передачі. Він претендує на звання найрезультативнішого гравця та в Ла-Лізі, і в Лізі чемпіонів.

Однак успіхи футболіста не вплинуть на умови його контракту в клубі. У "Барселоні" прийняли рішення продати бразильця, якщо надійде вигідна пропозиція. Каталонський клуб претендує на 80 млн євро або більше.

Рафінья забиває гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Головними претендентами на Рафінью є англійські "Арсенал" та "Челсі", які давно претендують на гравця. Також ним цікавляться клуби з Саудівської Аравії, однак бразилець хоче залишитися в Європі.

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