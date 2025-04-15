В Барселоне решили продать Рафинью из-за поведения игрока

Рафинья с игроками "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Спортивный директор "Барселоны" Деку готов приступить к переговорам о трансфере Рафиньи. Каталонский клуб ждет предложений о продаже бразильца.

"Барселона" хочет получить не менее 80 млн евро за своего игрока, сообщает Catalunya Radio.

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В последние недели отношения 28-летнего Рафиньи с руководством "Барселоны" перестали быть безоблачными. Клуб не сумел договориться с футболистом о продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2027-го года. Вингер "сине-гранатовых" хочет значительного повышения зарплаты, но "Барселона" не может себе позволить выполнить требования игрока.

Куда может уйти Рафинья

В сезоне 2024/2025 стал одним из лучших футболистов "Барселоны". Бразилец забил 28 мячей и сделал 22 результативные передачи. Он претендует на звание самого результативного игрока и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов.

Однако успехи футболиста не повлияют на условия его контракта в клубе. В "Барселоне" приняли решение продать бразильца, если поступит выгодное предложение. Каталонский клуб претендует на 80 млн евро или больше.

Рафинья забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Главными претендентами на Рафинью являются английские "Арсенал" и "Челси", которые давно претендуют на игрока. Также им интересуются клубы из Саудовской Аравии, однако бразилец хочет остаться в Европе.

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