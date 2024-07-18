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Барселона підпише двох чемпіонів Європи у складі збірної Іспанії

18 липня 2024 13:45
Валерій Ковалевич - Редактор
Ніко Вільямс та Дані Ольмо перейдуть до Барселони
Дані Ольмо, Фермін Лопес та Марк Кукурелья святкують перемогу на Євро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner
Валерій Ковалевич - Редактор

Каталонська "Барселона" ще не провела жодної угоди на літньому трансферному ринку. Головна причина такої бездіяльності полягає в тому, що клуб готує два гучні переходи.

"Синьо-гранатові" хочуть підписати Дані Ольмо та Ніко Вільямса, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

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"Барселона" визначила список потенційних новачків, які мають приєднатися до команди найближчим часом. Головний тренер Ханс-Дітер Флік схвалив трансфери півзахисників Ніко Вільямса та Дані Ольмо, який є вихованцем "Барселони". Президент клубу Жоан Лапорта вже доручив спортивному директору Деку зробити все можливе для підписання цих гравців.

Дані Ольмо може перейти до Барселони
Дані Ольмо із кубком переможця чемпіонату Європи. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Умови переходу Ольмо та Вільямса

Контракт 22-річного Ніко Вільямса з "Атлетіком" із Більбао діє до літа 2027 року. У 26-річного Дані Ольмо діє така сама угода з німецьким "РБ Лейпциг". Обидва футболісти оцінюються в 60 млн євро кожен.

Ніко Вільямс може перейти до Барселони
Ніко Вільямс став одним із найкращих гравців Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Ніко Вільямс хоче приєднатися до "Барселони", в якій грає його найкращий друг у футболі Ламін Ямал. Футболіст намагатиметься переконати керівництво "Атлетіка" відпустити його до Каталонії.

Що стосується Дані Ольмо, один із найкращих футболістів збірної Іспанії на Євро-2024 теж хоче змінити клуб. Футболіст зацікавлений у трансфері до команди, яка регулярно бореться за трофеї. Отримавши згоду гравців на трансфер, "Барселоні" залишається лише домовитись із їхніми клубами про суму компенсації.

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

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спорт футбол Футбол трансфери Барселона Ніко Вільямс

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