Ніко Вільямс та Дані Ольмо перейдуть до Барселони

Дані Ольмо, Фермін Лопес та Марк Кукурелья святкують перемогу на Євро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Каталонська "Барселона" ще не провела жодної угоди на літньому трансферному ринку. Головна причина такої бездіяльності полягає в тому, що клуб готує два гучні переходи.

"Синьо-гранатові" хочуть підписати Дані Ольмо та Ніко Вільямса, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

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"Барселона" визначила список потенційних новачків, які мають приєднатися до команди найближчим часом. Головний тренер Ханс-Дітер Флік схвалив трансфери півзахисників Ніко Вільямса та Дані Ольмо, який є вихованцем "Барселони". Президент клубу Жоан Лапорта вже доручив спортивному директору Деку зробити все можливе для підписання цих гравців.

Дані Ольмо із кубком переможця чемпіонату Європи. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Умови переходу Ольмо та Вільямса

Контракт 22-річного Ніко Вільямса з "Атлетіком" із Більбао діє до літа 2027 року. У 26-річного Дані Ольмо діє така сама угода з німецьким "РБ Лейпциг". Обидва футболісти оцінюються в 60 млн євро кожен.

Ніко Вільямс став одним із найкращих гравців Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Ніко Вільямс хоче приєднатися до "Барселони", в якій грає його найкращий друг у футболі Ламін Ямал. Футболіст намагатиметься переконати керівництво "Атлетіка" відпустити його до Каталонії.

Що стосується Дані Ольмо, один із найкращих футболістів збірної Іспанії на Євро-2024 теж хоче змінити клуб. Футболіст зацікавлений у трансфері до команди, яка регулярно бореться за трофеї. Отримавши згоду гравців на трансфер, "Барселоні" залишається лише домовитись із їхніми клубами про суму компенсації.

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