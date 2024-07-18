Нико Уильямс и Дани Ольмо перейдут в Барселону

Дани Ольмо, Фермин Лопес и Марк Кукурелья празднуют победу на Евро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Каталонская "Барселона" еще не провела ни одной сделки на летнем трансферном рынке. Главная причина такого бездействия заключается в том, что клуб готовит два громких перехода.

"Сине-гранатовые" хотят подписать Дани Ольмо и Нико Уильямса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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"Барселона" определила список потенциальных новичков, которые должны присоединиться к команде в ближайшее время. Главный тренер Ханс-Дитер Флик одобрил трансферы полузащитников Нико Уильямса и Дани Ольмо, который является воспитанником "Барселоны". Президент клуба Жоан Лапорта уже поручил спортивному директору Деку сделать все возможное для подписания этих игроков.

Дани Ольмо с кубком победителя чемпионата Европы. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Условия перехода Ольмо и Уильямса

Контракт 22-летнего Нико Уильямса с "Атлетиком" из Бильбао действует до лета 2027 года. У 26-летнего Дани Ольмо действует такое же соглашение с немецким "РБ Лейпциг". Оба футболиста оцениваются в 60 млн евро каждый.

Нико Уильямс стал одним из лучших игроков Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Нико Уильямс хочет присоединиться к "Барселоне", в которой играет его лучший друг в футболе Ламин Ямал. Футболист постарается убедить руководство "Атлетика" отпустить его в Каталонию.

Что касается Дани Ольмо, один из лучших футболистов сборной Испании на Евро-2024 тоже хочет сменить клуб. Футболист заинтересован в трансфере в команду, которая регулярно борется за трофеи. Получив согласие игроков на трансфер, "Барселоне" остается только договориться с их клубами о сумме компенсации.

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