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Головна Спорт Барселона позбудеться Тер Штегена та ще чотирьох гравців

Барселона позбудеться Тер Штегена та ще чотирьох гравців

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Дата публікації: 23 червня 2025 17:08
Барселона виставить на трансфер Тер Штегена та ще чотирьох гравців
Марк-Андре Тер Штеген у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Ключові моменти Хто ще залишить "Барселону"

Трансфер Ніко Вільямса, яким займається "Барселона", означає необхідність продавати гравців каталонської команди. Без цього "синьо-гранатові" не зможуть заявити вінгера збірної Іспанії на сезон.

Загалом "Барселона" збирається відпустити п'ять гравців, повідомляє Mundo Deportivo.

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Марк-Андре Тер Штеген не входить у плани тренерського штабу "Барселони" на сезон 2025/2026. Каталонський клуб запропонував німецькому голкіперу шукати нову команду. Основним гравцем "синьо-гранатових" буде новачок Жоан Гарсія, а Войцех Щенсний зможе його підміняти.

Андреас Кристенсен
Андреас Крістенсен (у центрі) святкує чемпіонський титул. Фото: instagram.com/andreaschristensen3/

Хто ще залишить "Барселону"

У разі, якщо 33-річний Тер Штеген не захоче йти, а така ймовірність існує, його вже попередили, що Марк-Андре не отримуватиме ігрового часу.

Відомо, що також каталонці планують продати одного із захисників, і вибір зроблено на користь Андреаса Крістенсена. Оріоль Ромеу та Пау Віктор теж залишать "Барселону", а в разі Пабло Торре "синьо-гранатові" хочуть або віддати гравця в оренду, або в разі трансферу залишити за собою право викупити його контракт за символічну суму.

При цьому захисник Рональд Араухо, хавбек Френкі Де Йонг та форвард Роберт Левандовський отримали цього літа статус недоторканних футболістів, хоча польський голеадор отримуватиме менше ігрового часу на полі.

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спорт футбол Футбол трансфери Барселона Марк-Андре тер Штеген
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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