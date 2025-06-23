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Главная Спорт Барселона избавится от Тер Штегена и еще четырех игроков

Барселона избавится от Тер Штегена и еще четырех игроков

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Дата публикации 23 июня 2025 17:08
Барселона выставит на трансфер Тер Штегена и еще четырех игроков
Марк-Андре Тер Штеген в сборной Германии. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Ключові моменти Кто еще покинет "Барселону"

Трансфер Нико Уильямса, который занимается "Барселона", означает необходимость продавать игроков каталонской команды. Без этого "сине-гранатовые" не смогут заявить вингера сборной Испании на сезон. 

В общей сложности "Барселона" собирается отпустить пять игроков, сообщает Mundo Deportivo

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Марк-Андре Тер Штеген не входит в планы тренерского штаба "Барселоны" на сезон 2025/2026. Каталонский клуб предложил немецкому голкиперу искать новую команду. Основным игроком "сине-гранатовых" будет новичок Жоан Гарсия, а Войцех Щенсный сможет его подменять. 

Андреас Кристенсен
Андреас Кристенсен (в центре) празднует чемпионский титул. Фото: instagram.com/andreaschristensen3/

Кто еще покинет "Барселону" 

В случае, если 33-летний Тер Штеген не захочет уходить, а такая вероятность существует, его уже предупредили, что Марк-Андре не будет получать игровое время. 

Известно, что также каталонцы планируют продать одного из защитников, и выбор сделан в пользу Андреаса Кристенсена. Ориоль Ромеу и Пау Виктор тоже покинут "Барселону", а в случае Пабло Торре "сине-гранатовые" хотят либо отдать игрока в аренду, либо в случае трансфера оставить за собой право выкупить его контракт за символическую сумму. 

При этом защитник Рональд Араухо, хавбек Фрэнки Де Йонг и форвард Роберт Левандовский получили этим летом статус неприкасаемых футболистов, хотя польский голеадор будет получать меньше игрового времени на поле. 

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спорт футбол Футбол трансферы Барселона Марк-Андре тер Штеген
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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