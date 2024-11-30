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Барселона програла аутсайдеру за добу після 125-річчя

30 листопада 2024 18:35
Станіслав Костюк - Редактор
Барселона програла Лас-Пальмасу і може поступитися Реалу перше місце
Ламін Ямал після матчу. Фото: Reuters/Albert Gea
Станіслав Костюк - Редактор

Каталонська "Барселона" несподівано програла одному з аутсайдерів чемпіонату Іспанії з футболу. Скромний "Лас-Пальмас" увозить три очки з "Олімпійського стадіону".

Команда Ганса-Дітера Фліка пропустила два голи у другому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі 15-го туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" прийняла "Лас-Пальмас", який перед цією грою йшов на 17 місці в турнірній таблиці. Команда Дієго Мартінеса була аутсайдером напередодні поєдинку. Проте їй вдалося обіграти каталонців, котрий за добу до поєдинку відсвяткували свій 125-річний ювілей.

"Барселона" може втратити лідерство

Каталонський клуб масштабно відзначив пам'ятну дату від дня свого заснування. "Синьо-гранатові" навіть представили свого маскота, який уперше з'явився у "Барселони". Але навіть він не допоміг футболістам Фліка надихнутися на перемогу під час матчу із "Лас-Пальмасом".

Маскот Барселони
Новий маскіт "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Практично весь матч "Барселона" провела мляво, рідко погрожуючи воротам суперника. Одразу після перерви Сандро Рамірес уникнув офсайду і вивів "Лас-Пальмас" уперед. Бразилець Рафінья зрівняв рахунок на 61-й хвилині, але через шість хвилин гості забили другий м'яч, який і став переможним.

Рафінья
Рафінья після поразки "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" продовжує очолювати турнірну таблицю Ла-Ліги. Каталонці випереджають "Реал" на чотири бали. Проте "бланкос" має два матчі в запасі. Якщо вони виграють ці поєдинки, то випередять команду Ганса-Дітера Фліка у таблиці.

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спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Рафінья

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