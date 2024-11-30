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Барселона проиграла аутсайдеру через сутки после 125-летия

30 ноября 2024 18:35
Станислав Костюк - Редактор
Барселона проиграла Лас-Пальмасу и может уступить Реалу первое место
Ламин Ямал после матча. Фото: Reuters/Albert Gea
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская "Барселона" неожиданно проиграла одному из аутсайдеров чемпионата Испании по футболу. Скромный "Лас-Пальмас" увез три очка с "Олимпийского стадиона". 

Команда Ханса-Дитера Флика пропустила два гола во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В матче 15 тура испанской Ла Лиги "Барселона" приняла "Лас-Пальмас", который перед этой игрой шел на 17 месте в турнирной таблице. Команда Диего Мартинеса была аутсайдером накануне поединка. Однако ей удалось обыграть каталонцев, который за сутки до поединка отпраздновали свой 125-летний юбилей. 

"Барселона" может упустить лидерство 

Каталонский клуб масштабно отметил памятную дату со дня своего основания. "Сине-гранатовые" даже представили своего маскота, который впервые появился у "Барселоны". Но даже он не помог футболистам Флика вдохновиться на победу во время матча с "Лас-Пальмасом". 

Маскот Барселоны
Новый маскот "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Практически весь матч "Барселона" провела вяло, редко угрожая воротам соперника. Сразу после перерыва Сандро Рамирес избежал офсайда и вывел "Лас-Пальмас" вперед. Бразилец Рафинья сравнял счет на 61-й минуте, но всего шесть минут спустя гости забили второй мяч, который и стал победным. 

Рафинья
Рафинья после поражения "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги. Каталонцы опережают "Реал" на четыре балла. Однако у "бланкос" есть два матча в запасе. Если они выиграют эти поединки, то опередят команду Ханса-Дитера Флика в таблице. 

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спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Рафинья

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