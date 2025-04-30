Прогноз на матч Барселона — Інтер у півфіналі Ліги чемпіонів

Ламін Ямаль відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" та італійський "Інтер" готуються до першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів. Обидві команди підходять до протистояння не в найкращому стані.

На підсумковому рахунку матчу може позначитися втома суперників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 30 квітня 2025 року на стадіоні "Естаді Олімпік Льюїс Компаніс" у Барселоні відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між місцевою "Барселоною" і міланським "Інтером". Каталонці прагнуть повернутися до фіналу турніру вперше з 2015 року, тоді як "Інтер" сподівається повторити свій успіх 2023 року, коли вони дійшли до фіналу.

Войцех Щенсний зіграє у воротах "Барселони". Фото: Reuters

Шанси "Барселони" та "Інтера" на перемогу

Підопічні Ганса-Дітера Фліка підходять до матчу в гарному настрої після перемоги над мадридським "Реалом" у фіналі Кубка Іспанії (3:2). Однак команда зіграє не в оптимальному складі: Роберт Левандовський має проблеми з підколінним сухожиллям, а також будуть відсутні Марк-Андре тер Стеген та Алехандро Бальде. Але молоді лідери команди Ламін Ямаль та Педрі готові взяти на себе відповідальність в атаці.

Сімоне Індзагі з футболістами "Інтера". Фото: Reuters/Massimo Pinca

"Інтер" переживає непростий період, втративши лідерство в Серії А після трьох поспіль поразок. Команда Сімоне Індзагі сподівається на досвідчених гравців, таких як Лаутаро Мартінес та Едін Джеко, щоб змінити хід подій. Однак відсутність Ромелу Лукаку та Марсело Брозовіча може вплинути на їхню гру в півфіналі.

Лідер "Інтера" Ніколо Барелла. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Історія зустрічей між цими командами на боці "Барселони": каталонці виграли всі три попередні домашні матчі проти "Інтера", не пропустивши жодного гола. Однак італійці показали свою силу в поточному розіграші Ліги чемпіонів, обігравши мюнхенську "Баварію" на стадії чвертьфіналу.

Очікується, що матч буде напруженим і тактично насиченим. "Барселона" прагнутиме використати перевагу домашнього поля, в той час, як "Інтер" спробує нав'язати свою гру та домогтися позитивного результату перед повторною зустріччю в Мілані.

Прогноз: мінімальна перемога "Барселони" з рахунком 2:1, що забезпечить інтригу перед матчем-відповіддю.

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