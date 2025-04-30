Прогноз на матч Барселона — Интер в полуфинале Лиги чемпионов

Ламин Ямаль отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" и итальянский "Интер" готовятся к первому поединку полуфинала Лиги чемпионов. Обе команды подходят к противостоянию не в лучшем состоянии.

На итоговом счете матча может сказаться усталость соперников, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 30 апреля 2025 года на стадионе "Эстади Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между местной "Барселоной" и миланским "Интером". Каталонцы стремятся вернуться в финал турнира впервые с 2015 года, в то время как "Интер" надеется повторить свой успех 2023 года, когда они дошли до финала.​

Войцех Щенсный сыграет в воротах "Барселоны". Фото: Reuters

Шансы "Барселоны" и "Интера" на победу

Подопечные Ханса-Дитера Флика подходят к матчу в хорошем настроении после победы над мадридским "Реалом" в финале Кубка Испании (3:2). Однако команда сыграет не в оптимальном составе: Роберт Левандовский испытывает проблемы с подколенным сухожилием, а также будут отсутствовать Марк-Андре тер Стеген и Алехандро Бальде. Но молодые лидеры команды Ламин Ямаль и Педри готовы взять на себя ответственность в атаке.​

Симоне Индзаги с футболистами "Интера". Фото: Reuters/Massimo Pinca

"Интер" переживает непростой период, потеряв лидерство в Серии А после трех подряд поражений. Команда Симоне Индзаги надеется на опытных игроков, таких как Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко, чтобы изменить ход событий. Однако отсутствие Ромелу Лукаку и Марсело Брозовича может повлиять на их игру в полуфинале.​

Лидер "Интера" Николо Барелла. Фото: Reuters/Massimo Pinca

История встреч между этими командами на стороне "Барселоны": каталонцы выиграли все три предыдущих домашних матча против "Интера", не пропустив ни одного гола. Однако итальянцы показали свою силу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв мюнхенскую "Баварию" на стадии четвертьфинала.​

Ожидается, что матч будет напряженным и тактически насыщенным. "Барселона" будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, в то время как "Интер" попытается навязать свою игру и добиться положительного результата перед ответной встречей в Милане.​

Прогноз: минимальная победа "Барселоны" со счетом 2:1, что обеспечит интригу перед ответным матчем.

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