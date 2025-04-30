Барселона проти Інтера — 3 причини, які можуть завадити каталонцям перемогти

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters/Albert Gea

У другому півфіналі Ліги чемпіонів "Барселона" прийматиме "Інтер". Каталонці вважаються фаворитом протистояння, проте у команди є серйозні проблеми.

Аналізуємо стан справ у "Барселоні" та оцінюємо шанси "синьо-гранатових" вийти у фінал Ліги чемпіонів у матеріалі Новини.LIVE.

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На тлі напруженого сезону та майбутнього півфіналу Ліги чемпіонів проти "Інтера", "Барселона" стикається з низкою чинників, які можуть перешкодити їй досягти фіналу турніру. Перед тренерським штабом команди стоїть складне завдання, для вирішення якого доведеться мобілізувати всі ресурси "синьо-гранатових".

Фізична втома після насиченого сезону

Каталонці вже провели 53 матчі в поточному сезоні, включно з двома додатковими таймами у фіналі Кубка Іспанії проти "Реала". Такий графік може позначитися на фізичному стані гравців, особливо у вирішальних матчах Ліги чемпіонів. Втома може вплинути на інтенсивність гри та здатність команди витримувати високий темп протягом усієї зустрічі.

Жюль Кунде став одним із лідерів "Барселони". Фото: Reuters/Borja Suarez

Травми ключових гравців

Пошкодження Роберта Левандовського та Алехандро Бальде створюють додаткові проблеми для тренерського штабу. Відсутність Левандовського, одного з головних бомбардирів команди, може знизити атакувальну міць "Барселони", а втрата Бальде послаблює лівий фланг оборони. Це вимагає перебудови складу і може вплинути на злагодженість дій команди.

Але якщо польському форварду вже є заміна в особі Феррана Торреса, то Жерар Мартін на лівому фланзі однозначно став слабкою ланкою в команді Ганса-Дітера Фліка.

Марк-Андре тер Штеген і Рональд Араухо з Кубком Іспанії. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Проблеми з дисципліною та внутрішньою атмосферою

Іспанські журналісти повідомили про випадки запізнень гравців на тренування, що може свідчити про зниження дисципліни всередині колективу. Такі проблеми можуть негативно позначитися на командній хімії та концентрації в ключових моментах матчів.

Три кроки до головної мети сезону

За всю історію участі в Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів "Барселона" виходила в півфінал 17 разів, з яких 8 разів досягала фіналу, здобувши перемогу в 5 з них. Востаннє клуб вигравав турнір у сезоні 2014/15. Таким чином, статистика показує, що, подолавши півфінал, "Барселона" має хороші шанси на успіх у фіналі.

Попри поточні труднощі, "Барселона" володіє багатим досвідом та сильним складом, що дозволяє їй розраховувати на успішний виступ у Лізі чемпіонів. Однак для досягнення фіналу команді необхідно впоратися з фізичною втомою, компенсувати втрати через травми та відновити дисципліну всередині колективу.

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