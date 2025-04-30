Барселона против Интера — 3 причины, которые могут помешать каталонцам победить

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Albert Gea

Во втором полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" примет "Интер". Каталонцы считаются фаворитом противостояния, но у команды есть серьезные проблемы.

Анализируем состояние дел в "Барселоне" и оцениваем шансы "сине-гранатовых" выйти в финал Лиги чемпионов в материале Новини.LIVE.

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На фоне напряженного сезона и предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против "Интера", "Барселона" сталкивается с рядом факторов, которые могут помешать ей достичь финала турнира.​ Перед тренерским штабом команды стоит сложная задача, для решения которой придется мобилизировать все ресурсы "сине-гранатовых".

Физическая усталость после насыщенного сезона

Каталонцы уже провели 53 матча в текущем сезоне, включая два дополнительных тайма в финале Кубка Испании против "Реала". Такой график может сказаться на физическом состоянии игроков, особенно в решающих матчах Лиги чемпионов. Усталость может повлиять на интенсивность игры и способность команды выдерживать высокий темп на протяжении всей встречи.​

Жюль Кунде стал одним из лидеров "Барселоны". Фото: Reuters/Borja Suarez

Травмы ключевых игроков

Повреждения Роберта Левандовского и Алехандро Бальде создают дополнительные проблемы для тренерского штаба. Отсутствие Левандовского, одного из главных бомбардиров команды, может снизить атакующую мощь "Барселоны", а потеря Бальде ослабляет левый фланг обороны. Это требует перестроения состава и может повлиять на слаженность действий команды.​

Но если польскому форварду уже есть замена в лице Феррана Торреса, то Жерар Мартин на левом фланге однозначно стал слабым звеном в команде Ханса-Дитера Флика.

Марк-Андре тер Штеген и Рональд Араухо с Кубком Испании. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Проблемы с дисциплиной и внутренней атмосферой

Испанские журналисты сообщили о случаях опозданий игроков на тренировки, что может свидетельствовать о снижении дисциплины внутри коллектива. Такие проблемы могут негативно сказаться на командной химии и концентрации в ключевых моментах матчей.​

Три шага к главной цели сезона

За всю историю участия в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов "Барселона" выходила в полуфинал 17 раз, из которых 8 раз достигала финала, одержав победу в 5 из них. Последний раз клуб выигрывал турнир в сезоне 2014/15. Таким образом, статистика показывает, что, преодолев полуфинал, "Барселона" имеет хорошие шансы на успех в финале.​

Несмотря на текущие трудности, "Барселона" обладает богатым опытом и сильным составом, что позволяет ей рассчитывать на успешное выступление в Лиге чемпионов. Однако для достижения финала команде необходимо справиться с физической усталостью, компенсировать потери из-за травм и восстановить дисциплину внутри коллектива.​

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