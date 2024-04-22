Президент "Барселони" Жоан Лапорт. Фото: "Барселона"

Каталонська "Барселона" не погоджується з поразкою мадридському "Реалу" у чемпіонаті іспанії. 21 квітня гол Джуда Беллінгема наприкінці матчу приніс перемогу господарям із рахунком 3:2.

У матчі був епізод, який "Барселона" хоче опротестувати, повідомила сторінка barcacentre у Twitter.

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Archivio proving the ball went over the line and it was valid goal fc Fcbarcelona



Archivio owning real vardrid 🔥 pic.twitter.com/mAc5OCI8oR - Cruyff-Regen (@_infiniteBarca_) April 22, 2024

"Барселона" вимагатиме переграти матч з "Реалом"

На 28-й хвилині матчі Ламін Ямал пробив із кутового так, що Андрій Лунін зупинив м'яч на лінії воріт. Арбітр після ВАР не зафіксував перетину лінії воріт. Однак у каталонському клубі вважають гол легітимним.

Проблемою у матчі стало те, що Ла-Ліга відмовилася від системи автоматичного фіксування голу. Тому важко визначити, чи був забитий м'яч.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта стверджує, що вимагатиме переграти м'яч, якщо помилку судді визнають.

"Ми наполягаємо на тому, щоб CTA та RFEF надали нам усі зображення та аудіозаписи "спірного" голу Ламіна негайно. Якщо буде підтверджено, що це законний гол, ми можемо вимагати перегравання матчу", — сказав Лапорта.

Зазначимо, що через поразку "Барселона" відстає від "Реала" вже на 11 очок.

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