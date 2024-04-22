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Барселона вимагатиме переграти матч з Реалом

22 квітня 2024 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Барселона вимагатиме переграти матч з Реалом
Президент "Барселони" Жоан Лапорт. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" не погоджується з поразкою мадридському "Реалу" у чемпіонаті іспанії. 21 квітня гол Джуда Беллінгема наприкінці матчу приніс перемогу господарям із рахунком 3:2.

У матчі був епізод, який "Барселона" хоче опротестувати, повідомила сторінка barcacentre у Twitter.

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"Барселона" вимагатиме переграти матч з "Реалом"

На 28-й хвилині матчі Ламін Ямал пробив із кутового так, що Андрій Лунін зупинив м'яч на лінії воріт. Арбітр після ВАР не зафіксував перетину лінії воріт. Однак у каталонському клубі вважають гол легітимним.

Проблемою у матчі стало те, що Ла-Ліга відмовилася від системи автоматичного фіксування голу. Тому важко визначити, чи був забитий м'яч.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта стверджує, що вимагатиме переграти м'яч, якщо помилку судді визнають.

"Ми наполягаємо на тому, щоб CTA та RFEF надали нам усі зображення та аудіозаписи "спірного" голу Ламіна негайно. Якщо буде підтверджено, що це законний гол, ми можемо вимагати перегравання матчу", — сказав Лапорта.

Зазначимо, що через поразку "Барселона" відстає від "Реала" вже на 11 очок.

Нагадаємо, Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі "Реала" проти "Барселони".

Андрій Шевченко звернувся до гравців "Мілана" — що сказав.

Лунін може перейти з "Реала" до одного з найбагатших клубів світу. 

футбол
Реал Мадрид
Барселона
Іспанська Ла Ліга
Жоан Лапорта

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