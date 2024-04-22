Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: "Барселона"

Каталонская "Барселона" не согласна с поражением мадридскому "Реалу" в чемпионате испании. 21 апреля гол Джуда Беллингема в конце матча принес победу хозяевам со счетом 3:2.

В матче был эпизод, который "Барселона" хочет оспорить, сообщила страница barcacentre в Twitter.

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Archivio proving the ball went over the line and it was a valid goal from Fcbarcelona



Archivio owning real vardrid 🔥pic.twitter.com/mAc5OCI8oR — Cruyff-Regen (@_infiniteBarca_) April 22, 2024

"Барселона" потребует переиграть матч с "Реалом"

На 28-й минуте матче Ламин Ямал пробил с углового так, что Андрей Лунин остановил мяч на линии ворот. Арбитр после ВАР не зафиксировал пересечения линии ворот. Однако в каталонском клубе считают гол легитимным.

Проблемой в матче стало то, что Ла Лига отказалась от системы автоматического фиксирования гола. Поэтому сложно определить, был ли забит мяч.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта утверждает, что потребует переиграть мяч, если ошибку судьи признают.

"Мы настаиваем на том, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи "спорного" гола Ламина немедленно. Если будет подтверждено, что это законный гол, мы можем потребовать переигровки матча", — сказал Лапорта.

Отметим, что из-за поражения "Барселона" отстает от "Реала" уже на 11 очков.

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