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Барселона потребует переиграть матч с Реалом

22 апреля 2024 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Барселона потребует переиграть матч с Реалом
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" не согласна с поражением мадридскому "Реалу" в чемпионате испании. 21 апреля гол Джуда Беллингема в конце матча принес победу хозяевам со счетом 3:2.

В матче был эпизод, который "Барселона" хочет оспорить, сообщила страница barcacentre в Twitter.

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"Барселона" потребует переиграть матч с "Реалом"

На 28-й минуте матче Ламин Ямал пробил с углового так, что Андрей Лунин остановил мяч на линии ворот. Арбитр после ВАР не зафиксировал пересечения линии ворот. Однако в каталонском клубе считают гол легитимным.

Проблемой в матче стало то, что Ла Лига отказалась от системы автоматического фиксирования гола. Поэтому сложно определить, был ли забит мяч.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта утверждает, что потребует переиграть мяч, если ошибку судьи признают.

"Мы настаиваем на том, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи "спорного" гола Ламина немедленно. Если будет подтверждено, что это законный гол, мы можем потребовать переигровки матча", — сказал Лапорта.

Отметим, что из-за поражения "Барселона" отстает от "Реала" уже на 11 очков.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.

футбол
Реал Мадрид
Барселона
Испанская Ла Лига
Жоан Лапорта

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