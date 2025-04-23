Барселона продовжить контракт з Фліком — деталі

Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters

Керівництво каталонської "Барселони" зробило висновки щодо виступів команди в цьому сезоні. Згідно з цим, вони прийняли рішення щодо майбутнього головного тренера Ганса-Дітера Фліка.

Про це повідомив іспанський портал Marca.

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Що чекає на Гансі Фліка

За інформацією джерела, президент "Барселони" Жоан Лапорта домовився з Фліком щодо продовження контракту.

Попередня угода була до літа 2026 року, а новий контракт на покращених умовах завершиться влітку 2027 року.

Хоч сторони й домовились про продовження контракту, але офіційно угода буде оформлена після завершення сесзону. Зараз Лапорта не хоче, щоб тренера та команду щось відволікало від матчів.

Флік очолив "Барселону" минулого літа й команда фаворит в боротьбі на чемпіонство.

Також каталонці вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, фінал Кубка Іспанії.

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