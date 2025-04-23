Барселона продовжить контракт з Фліком — деталі

Барселона вирішила долю Фліка
Керівництво каталонської "Барселони" зробило висновки щодо виступів команди в цьому сезоні. Згідно з цим, вони прийняли рішення щодо майбутнього головного тренера Ганса-Дітера Фліка.
Про це повідомив іспанський портал Marca.
Що чекає на Гансі Фліка
За інформацією джерела, президент "Барселони" Жоан Лапорта домовився з Фліком щодо продовження контракту.
Попередня угода була до літа 2026 року, а новий контракт на покращених умовах завершиться влітку 2027 року.
Хоч сторони й домовились про продовження контракту, але офіційно угода буде оформлена після завершення сесзону. Зараз Лапорта не хоче, щоб тренера та команду щось відволікало від матчів.
Флік очолив "Барселону" минулого літа й команда фаворит в боротьбі на чемпіонство.
Також каталонці вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, фінал Кубка Іспанії.
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