Барселона продлит контракт с Фликом — детали

Ганс-Дитер Флик. Фото: Reuters

Руководство каталонской "Барселоны" сделало выводы относительно выступлений команды в этом сезоне. Согласно этому, они приняли решение относительно будущего главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Об этом сообщил испанский портал Marca.

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Что ждет Ханси Флика

По информации источника, президент "Барселоны" Жоан Лапорта договорился с Фликом о продлении контракта.

Предыдущее соглашение было до лета 2026 года, а новый контракт на улучшенных условиях завершится летом 2027 года.

Хотя стороны и договорились о продлении контракта, но официально соглашение будет оформлено после завершения сезона. Сейчас Лапорта не хочет, чтобы тренера и команду что-то отвлекало от матчей.

Флик возглавил "Барселону" прошлым летом и команда фаворит в борьбе на чемпионство.

Также каталонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, финал Кубка Испании.

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