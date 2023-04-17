Барселоні винесли вирок — Лапорта зробив гучну заяву про справу Негрейри

Жоан Лапорта на пресконференції "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Президент каталонської "Барселони" Жоан Лапорта виступив на спеціальній пресконференції. Вона була присвячена звинуваченням на адресу клубу у справі арбітра Негрейри.

Лапорта розповів про ключові елементи захисту клубу в суді, повідомляє Mundo Deportivo.

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Жоан Лапорта не вважає "Барселону" винною у звинуваченнях, які клубу звинувачують у зв'язку зі справою футбольного судді Хосе Марії Енрікеса Негрейри. "Синьо-гранатові" мають намір оскаржити аргументи прокуратури на свою адресу.

Суть справи Негрейри

Декілька тижнів тому стало відомо, що "Барселона" протягом трьох років робила виплати віцепрезиденту Технічного суддівського комітету Федерації футболу Іспанії Негрейрі. У клубі стверджують, що йдеться про сплату звітів щодо роботи суддів.

Роберт Левандовський змарнував момент у матчі. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Негрейра отримав від клубу як мінімум 7,3 млн євро з 2001 року, але суд зосередиться на останніх десяти роках. Прокурора цікавлять три млн, отримані колишнім босом суддів із 2014 по 2018 роки.

Що відповіли у "Барселоні"?

Жоан Лапорта заявив, що має у своєму розпорядженні документи, які доводять невинність клубу. За його словами, у "Барселони" ніколи не було жодних платежів, які мали вплинути на результати змагань.

"Ми запросили розслідування з цього питання. Ненормально, що якась людина чи група людей намагаються нашкодити нашому клубу у такий брудний спосіб. Ми хочемо, щоб ця справа була розслідована повною мірою.

Якщо суд визнає будь-яку фізичну чи юридичну особу за межами клубу винною у використанні цього для неправомірної поведінки у своїх інтересах, тоді "Барса" як клуб захищатиме свою честь. Ми станемо вже потерпілою стороною у цій справі", — заявив Жоан Лапорта.

Клуб має 629 звітів і 43 відео у справі Негрейри, а також всі технічні звіти від суддів. Це стане основою лінії захисту "Барселони" у суді.

У випадку, якщо провину каталонського клубу буде покарано, на нього чекають суворі санкції аж до можливого зниження в класі.

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