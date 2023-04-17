Барселоне вынесли приговор — Лапорта сделал громкое заявление о деле Негрейры

Жоан Лапорта на пресс-конференции "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта выступил на специальной пресс-конференции. Она была посвящена обвинениям в адрес клуба по делу арбитра Негрейры.

Лапорта рассказал о ключевых элементах защиты клуба в суде, сообщает Mundo Deportivo.

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Жоан Лапорта не считает "Барселону" виновной в обвинениях, которые клубу предъявляют в связи с делом футбольного судьи Хосе Марии Энрикеса Негрейры. "Сине-гранатовые" намерены оспорить аргументы прокуратуры в свой адрес.

Суть дела Негрейры

Несколько недель назад стало известно, что "Барселона" на протяжении трех лет делала выплаты вице-президенту Технического судейского комитета Федерации футбола Испании Негрейре. В клубе утверждают, что речь идет об оплате отчетов по работе судей.

Роберт Левандовский упустил момент в матче. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Негрейра получил от клуба как минимум 7,3 млн евро с 2001 года, но суд сосредоточится на последних десяти годах. Прокурора интересуют три млн, полученные бывшим боссом судей с 2014 по 2018 годы.

Что ответили в "Барселоне"?

Жоан Лапорта заявил, что располагает документами, которые доказывают невиновность клуба. По его словам у "Барселоны" никогда не было никаких платежей, которые должны были повлиять на результаты соревнований.

"Мы запросили расследование по этому вопросу. Ненормально, что какой-то человек или группа людей пытаются навредить нашему клубу таким грязным способом. Мы хотим, чтобы это дело было расследовано в полной мере.

Если суд признает какое-либо физическое или юридическое лицо за пределами клуба виновным в использовании этого для неправомерного поведения в своих интересах, тогда "Барса" как клуб будет защищать свою честь. Мы станем уже потерпевшей стороной в этом деле", — заявил Жоан Лапорта.

У клуба есть 629 отчетов и 43 видео по делу Негрейры, а также все технические отчеты от судей. Это станет основой линии защиты "Барселоны" в суде.

В случае, если вина каталонского клуба будет наказана, его ждут суровые санкции вплоть до возможного понижения в классе.

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