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Бартулович хоче повернути до УПЛ ексгравця збірної України

19 січня 2025 19:35
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Колишній захисник збірної України Соболь може повернутися до УПЛ — деталі
Колишній гравець збірної України Едуард Соболь. Фото: instagram.com/sobol_eduard
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До української Прем'єр-ліги може повернутися дуже відомий гравець. Він останнім часом грав лише за кордоном.

Лівий захисник французького "Страсбура" Едуард Соболь цієї зими може залишити клуб, на нього є відразу декілька покупців, повідомляє Sport.ua.

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Одним із претендентів є українська команда. Але їй доведеться витримати конкуренцію. 

Едуард Соболь на тренуванні
Гравець "Страсбура" Едуард Соболь. Фото: instagram.com/sobol_eduard

Куди перейде Соболь

Колишнім гравцем збірної України цікавиться луганська "Зоря" та її наставник Младен Бартулович. Крім того, в Едуарда Соболя є два іноземних варіанти — турецький "Сівасспор" та "Динамо" Загреб. 

За даними джерел, "Страсбур" готовий розмовляти як про оренду, так і про повноцінний трансфер Соболя.

Едуард Соболь раніше грав за збірну України, проте останні кілька років він не потрапляє до складу національної команди. 

У "Страсбурі" цього сезону він зіграв лише шість поєдинків. 

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