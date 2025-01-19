Колишній захисник збірної України Соболь може повернутися до УПЛ — деталі

Колишній гравець збірної України Едуард Соболь. Фото: instagram.com/sobol_eduard

До української Прем'єр-ліги може повернутися дуже відомий гравець. Він останнім часом грав лише за кордоном.

Лівий захисник французького "Страсбура" Едуард Соболь цієї зими може залишити клуб, на нього є відразу декілька покупців, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Одним із претендентів є українська команда. Але їй доведеться витримати конкуренцію.

Гравець "Страсбура" Едуард Соболь. Фото: instagram.com/sobol_eduard

Куди перейде Соболь

Колишнім гравцем збірної України цікавиться луганська "Зоря" та її наставник Младен Бартулович. Крім того, в Едуарда Соболя є два іноземних варіанти — турецький "Сівасспор" та "Динамо" Загреб.

За даними джерел, "Страсбур" готовий розмовляти як про оренду, так і про повноцінний трансфер Соболя.

Едуард Соболь раніше грав за збірну України, проте останні кілька років він не потрапляє до складу національної команди.

У "Страсбурі" цього сезону він зіграв лише шість поєдинків.

Нагадаємо, київське "Динамо" свій найближчий матч Ліги Європи зіграє проти турецького "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.

Президент "Реала" Флорентіно Перес знайшов заміну для нинішнього головного тренера клубу Карло Анчелотті.

Молодий талант "Барселони" Ламін Ямаль може стати "новим Мессі".

Американський боксер Майк Тайсон придбав собі шикарний будинок.