Тимур Стецьков став новим гравцем Карпат — деталі трансферу

Карпати оголосили про перехід одного з найкращих захисників УПЛ
Львівські "Карпати" продовжують підсилюватися перед другою половиною сезону. Після поповнення від "Руха" керівництво "левів" домовилося про трансфер Тимура Стецькова.
Про трансфер центрального захисника повідомила пресслужба "Карпат".
Новий трансфер у "Карпати"
Вихованець академії "Дніпра" у попередні два сезони був одним із найкращих гравців чемпіонату України у складі "Кривбасу" Кривий Ріг.
У цьому сезоні Стецьков відмовився продовжувати контракт з "Кривбасом". Через це у Кривому Розі позбавили футболіста ігрової практики до літа, коли завершувався термін дії угоди.
У "Карпатах" могли отримати гравця безплатно, але складно уявити, щоб він повернув форму після року без футболу. За чутками, викуп Стецькова обійшовся львів'янам у 400-500 тисяч євро.
Зазначимо, що 26-річний гравець за свою кар’єру в "Олександрії" та "Кривбасі" провів в УПЛ 105 матчів і забив шість голів.
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