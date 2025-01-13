Тимур Стецьков став новим гравцем Карпат — деталі трансферу

Тимур Стецьков. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" продовжують підсилюватися перед другою половиною сезону. Після поповнення від "Руха" керівництво "левів" домовилося про трансфер Тимура Стецькова.

Про трансфер центрального захисника повідомила пресслужба "Карпат".

Читайте також:

Новий трансфер у "Карпати"

Вихованець академії "Дніпра" у попередні два сезони був одним із найкращих гравців чемпіонату України у складі "Кривбасу" Кривий Ріг.

У цьому сезоні Стецьков відмовився продовжувати контракт з "Кривбасом". Через це у Кривому Розі позбавили футболіста ігрової практики до літа, коли завершувався термін дії угоди.

У "Карпатах" могли отримати гравця безплатно, але складно уявити, щоб він повернув форму після року без футболу. За чутками, викуп Стецькова обійшовся львів'янам у 400-500 тисяч євро.

Зазначимо, що 26-річний гравець за свою кар’єру в "Олександрії" та "Кривбасі" провів в УПЛ 105 матчів і забив шість голів.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює клієнта агента Вадима Шаблія у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, легендарний футбольний стадіон "Шахтар" у Донецьку перебуває у жахливому стані.

В "Олександрії" планують поміняти Івана Калюжного на гравця донецького "Шахтаря".

Лідер київського "Динамо" хоче перейти до відомого турецького клубу.

Чемпіон світу з боксу, за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко може провести бій з Денисом Берінчиком.