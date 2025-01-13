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Карпаты объявили о переходе одного из лучших защитников УПЛ

13 января 2025 20:04
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Тимур Стецьков стал новым игроком Карпат — детали трансфера
Тимур Стецьков. Фото: "Карпаты"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Львовские "Карпаты" продолжают усиливаться перед второй половиной сезона. После усиления от "Руха" руководство "львов" договорилось о Тимуре Стецькове.

О трансфере центрбека сообщила пресс-служба "Карпат".

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Воспитанник академии "Днепр" в прошлые два сезона был одним из лучших игроков чемпионата Украины в составе "Кривбасс" Кривой Рог.

В текущем сезоне Стецьков отказался продлевать контракт с "Кривбассом". Поэтому в Кривом Роге лишили футболиста игровой практики до лета, когда завершался срок действия договора с футболистом.

В "Карпатах" могли получить игрока бесплатно, но сложно представить, чтобы они получили летом от футболиста, который год не играл в футбол. Если верить слухам, то выкуп Стецькова обошелся львовянам в 400-500 тысяч евро.

Отметим, что 26-летний игрок за свою карьеру в "Александрии" и "Кривбассе" провел в УПЛ 105 матчей и забил шесть мячей.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает клиента агента Вадима Шаблия в 800 тысяч евро.

Напомним, легендарный футбольный стадион "Шахтер" в Донецке находится в ужасном состоянии.

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Карпаты футбол Футбол трансферы УПЛ Кривбасс

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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