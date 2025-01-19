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Бартулович хочет вернуть в УПЛ экс-игрока сборной Украины

19 января 2025 19:35
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бывший защитник сборной Украины Соболь может вернуться в УПЛ — детали
Бывший игрок сборной Украины Эдуард Соболь. Фото: instagram.com/sobol_eduard
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В украинскую Премьер-лигу может вернуться очень известный игрок. Он в последнее время играл только за рубежом.

Левый защитник французского "Страсбурга" Эдуард Соболь этой зимой может покинуть клуб, на него есть сразу несколько покупателей, сообщает Sport.ua.

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Эдуард Соболь на тренировке
Игрок "Страсбурга" Эдуард Соболь. Фото:instagram.com/sobol_eduard

Куда перейдет Соболь

Бывшим игроком сборной Украины интересуется луганская "Заря" и ее наставник Младен Бартулович. Кроме того, у Эдуарда Соболя есть два иностранных варианта — турецкий "Сивасспор" и "Динамо" Загреб.

По данным источников, "Страсбург" готов разговаривать как об аренде, так и о полноценном трансфере Соболя.

Эдуард Соболь ранее играл за сборную Украины, однако последние несколько лет он не попадает в состав национальной команды.

В "Страсбуре" в этом сезоне он сыграл лишь шесть поединков.

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