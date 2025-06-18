Батагов визнав помилку в матчі з Нідерландами, яка коштувала Україні голу

Арсеній Батагов. Фото: УАФ

В третьому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи U-21 збірна України поступилася Нідерландам (0:2). Цей результат привів до вильоту підопічних Унаї Мельгоси.

Результат матчу прокоментував автор результативних помилок Арсеній Батагов. Слова футболіста навів портал "Суспільне".

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Батагов пояснив свої помилки

Батагов заявив, що Нідерланди були сильним суперником, але Україна в перші півгодини успішно грала другим номером, створюючи передумови для контратак, хоча й без завершальних ударів.

Арсеній розповів про свою жахливу помилку на 34-й хвилині, коли забив Фабіо Валенте.

"Суперник швидко запресингував, я не встиг віддати передачу. Трішки незручно грати, бо я шульга, а грав праворуч — може, це вплинуло", — пояснив Батагов.

Щодо другого гола, забитого Мітчелом ван Бергеном на 56-й хвилині, Батагов вказав на невдалий перехід команди з атаки в оборону, що дозволило супернику провести швидку атаку з точною передачею та якісним завершенням.

Захисник підкреслив, що Україна мала шанси перевернути гру, але не реалізувала їх.

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