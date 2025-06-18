Батагов визнав помилку в матчі з Нідерландами, яка коштувала Україні голу

Батагов пояснив свої жахливі помилки в матчі проти Нідерландів
В третьому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи U-21 збірна України поступилася Нідерландам (0:2). Цей результат привів до вильоту підопічних Унаї Мельгоси.
Результат матчу прокоментував автор результативних помилок Арсеній Батагов. Слова футболіста навів портал "Суспільне".
Батагов пояснив свої помилки
Батагов заявив, що Нідерланди були сильним суперником, але Україна в перші півгодини успішно грала другим номером, створюючи передумови для контратак, хоча й без завершальних ударів.
Арсеній розповів про свою жахливу помилку на 34-й хвилині, коли забив Фабіо Валенте.
"Суперник швидко запресингував, я не встиг віддати передачу. Трішки незручно грати, бо я шульга, а грав праворуч — може, це вплинуло", — пояснив Батагов.
Щодо другого гола, забитого Мітчелом ван Бергеном на 56-й хвилині, Батагов вказав на невдалий перехід команди з атаки в оборону, що дозволило супернику провести швидку атаку з точною передачею та якісним завершенням.
Захисник підкреслив, що Україна мала шанси перевернути гру, але не реалізувала їх.
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