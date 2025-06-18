Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Батагов пояснив свої жахливі помилки в матчі проти Нідерландів

Батагов пояснив свої жахливі помилки в матчі проти Нідерландів

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 22:30
Батагов визнав помилку в матчі з Нідерландами, яка коштувала Україні голу
Арсеній Батагов. Фото: УАФ
Ключові моменти Батагов пояснив свої помилки

В третьому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи U-21 збірна України поступилася Нідерландам (0:2). Цей результат привів до вильоту підопічних Унаї Мельгоси.

Результат матчу прокоментував автор результативних помилок Арсеній Батагов. Слова футболіста навів портал "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Батагов пояснив свої помилки

Батагов заявив, що Нідерланди були сильним суперником, але Україна в перші півгодини успішно грала другим номером, створюючи передумови для контратак, хоча й без завершальних ударів.

Арсеній розповів про свою жахливу помилку на 34-й хвилині, коли забив Фабіо Валенте.

"Суперник швидко запресингував, я не встиг віддати передачу. Трішки незручно грати, бо я шульга, а грав праворуч — може, це вплинуло", — пояснив Батагов.

Щодо другого гола, забитого Мітчелом ван Бергеном на 56-й хвилині, Батагов вказав на невдалий перехід команди з атаки в оборону, що дозволило супернику провести швидку атаку з точною передачею та якісним завершенням.

Захисник підкреслив, що Україна мала шанси перевернути гру, але не реалізувала їх.

Нагадаємо, про олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх стали відомі п'ять фактів.

У київському "Динамо" розповіли про суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Український воротар Андрій Лунін вирішив, чи хоче залишитись в мадридському "Реалі".

Стрибунка у висоту із Австралії Нікола Оліслагерс розповіла про перемогу над Магучіх в Швеції.

УАФ футбол Нідерланди Збірна України U-21 Арсеній Батагов
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації