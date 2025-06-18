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Главная Спорт Батагов объяснил свои ужасные ошибки в матче против Нидерландов

Батагов объяснил свои ужасные ошибки в матче против Нидерландов

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 22:30
Батагов признал ошибку в матче с Нидерландами, которая стоила Украине гола
Арсений Батагов. Фото: УАФ
Ключові моменти Батагов объяснил свои ошибки

В третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы U-21 сборная Украины уступила Нидерландам (0:2). Этот результат привел к вылету подопечных Унаи Мельгосы.

Результат матча прокомментировал автор результативных ошибок Арсений Батагов. Слова футболиста привел портал "Суспільне".

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Батагов объяснил свои ошибки

Батагов заявил, что Нидерланды были сильным соперником, но Украина в первые полчаса успешно играла вторым номером, создавая предпосылки для контратак, хотя и без завершающих ударов.

Арсений рассказал о своей ужасной ошибке на 34-й минуте, когда забил Фабио Валенте.

"Соперник быстро запрессинговал, я не успел отдать передачу. Немножко неудобно играть, потому что я левша, а играл справа — может, это повлияло", — пояснил Батагов.

Относительно второго гола, забитого Митчелом ван Бергеном на 56-й минуте, Батагов указал на неудачный переход команды из атаки в оборону, что позволило сопернику провести быструю атаку с точной передачей и качественным завершением.

Защитник подчеркнул, что Украина имела шансы перевернуть игру, но не реализовала их.

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УАФ футбол Нидерланды Сборная Украины U-21 Арсений Батагов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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