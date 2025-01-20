Арсен Батагов забив перший гол за Трабзонспор

Арсеній Батагов в обіймах партнерів по команді. Фото: "Трабзонспор"

В рамках 20-го туру турецької Суперліги "Трабзонспор" грає з "Сівасспором". З перших хвилин матчу вийшов на поле український захисник господарів Арсеній Батагов.

У цьому матчі Батагов відзначився першим голом, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

В Туреччині Батагов забив перший гол

Український захисник "Трабзонспора" на 6-й хвилині відкрив рахунок у матчі.

У штрафному майданчику "Трабзонспора" Озан Туфан перевів м’яч на Артема, який потім ударом головою відкрив рахунок..

Батагов забив перший м’яч у футболці турецького клубу за п’ять матчів.

Після першого тайму "Трабзонспор" перемагає "Сівасспор" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився постом, який присвятив Дональду Трампу.

Центральний захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний може стати гравцем "Ньюкасла".

У "Металісті 1925" домовились віддати Іллю Крупського в оренду у клуб УПЛ.

Легендарний український футболіст розповів, чому "Динамо" не поступиться в наступному матчі Ліги Європи.