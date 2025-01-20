Арсен Батагов забив перший гол за Трабзонспор

Батагов забив перший гол у Туреччині — відео
В рамках 20-го туру турецької Суперліги "Трабзонспор" грає з "Сівасспором". З перших хвилин матчу вийшов на поле український захисник господарів Арсеній Батагов.
У цьому матчі Батагов відзначився першим голом, повідомив портал Новини.LIVE.
В Туреччині Батагов забив перший гол
Український захисник "Трабзонспора" на 6-й хвилині відкрив рахунок у матчі.
У штрафному майданчику "Трабзонспора" Озан Туфан перевів м’яч на Артема, який потім ударом головою відкрив рахунок..
Батагов забив перший м’яч у футболці турецького клубу за п’ять матчів.
Після першого тайму "Трабзонспор" перемагає "Сівасспор" з рахунком 3:0.
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