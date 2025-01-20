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Батагов забил первый гол в Турции — видео

20 января 2025 20:32
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Арсен Батагов забил первый гол за Трабзонспор
Арсений Батагов в объятиях партнеров по команде. Фото: "Трабзонспор"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В рамках 20-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" играет с "Сивасспором". С первых минут матча вышел на поле украинский защитник хозяев Арсений Батагов.

В этом матче Батагов отметился первым голом, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинский защитник "Трабзонспора" на 6-й минуте открыл счет в матче.

В штрафной площади "Трабзонспора" Озан Туфан перевел мяч на Артема, который затем ударом головой открыл счет.

Батагов забил первый мяч в футболке турецкого клуба за пять матчей.

После первого тайма "Трабзонспор" побеждает "Сивасспор" со счетом 3:0.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился постом, который посвятил Дональду Трампу.

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Легендарный украинский футболист рассказал, чему "Динамо" не уступит в следующем матче Лиги Европы.

футбол Чемпионат Турции по футболу украинские легионеры (футбол) Арсений Батагов Трабзонспор

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