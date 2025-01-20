Арсен Батагов забил первый гол за Трабзонспор

Арсений Батагов в объятиях партнеров по команде. Фото: "Трабзонспор"

В рамках 20-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" играет с "Сивасспором". С первых минут матча вышел на поле украинский защитник хозяев Арсений Батагов.

В этом матче Батагов отметился первым голом, сообщил портал Новини.LIVE.

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В Турции Батагов забил первый гол

Украинский защитник "Трабзонспора" на 6-й минуте открыл счет в матче.

В штрафной площади "Трабзонспора" Озан Туфан перевел мяч на Артема, который затем ударом головой открыл счет.

Батагов забил первый мяч в футболке турецкого клуба за пять матчей.

После первого тайма "Трабзонспор" побеждает "Сивасспор" со счетом 3:0.

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