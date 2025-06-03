Скандал у збірній України — батько гравця виступив проти тренера

Артем Степанов на презентації в новому клубі. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Форвард молодіжної збірної України U-20 та німецького "Нюрнберга" Артем Степанов знову опинився в центрі уваги, відмовившись від виклику на товариські матчі національної команди.

Це вже другий випадок, коли 17-річний нападник ігнорує запрошення до збірної, що викликало хвилю обговорень у футбольному середовищі, повідомляє "Трибуна".

Реклама

Читайте також:

Артем Степанов не прибув у розташування команди без пояснення причин, що породило різноманітні припущення про можливі конфлікти з тренерським штабом. Зокрема, у ЗМІ згадувалися розбіжності з головним тренером Дмитром Михайленком. На тлі цих подій батько футболіста Роман Степанов вирішив пролити світло на ситуацію.

Артем Степанов святкує гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Що сталося у збірній України

За словами батька молодого футболіста, абсолютно неприйнятно, коли тільки одна сторона коментує ситуацію, Степанов вважає, що таким чином відбувається формування громадської думки, що вигідна певним особам. Також Роман Степанов вважає дивним те, що його сина намагаються мотивувати виступати за національну команду образами.

Він також зазначив, що в тренерському штабі збірної U-20 перебуває людина, яка в минулому перешкоджала Артему в збірній, і, на його думку, продовжує це робити різними способами. Роман Степанов наголосив, що такі дії є неігровими причинами, через які приїзд Артема в команду наразі неможливий.

"Тренувати юнацькі збірні мають тренери, педагоги, які шукають підхід до кожного юного гравця. Вони працюють ще з дітьми та повинні їх вчити грати краще, мотивувати, а не навпаки", — додав він.

Нагадаємо, італійський "Мілан" готується запропонувати контракт досвідченому Модричу.

Дортмундська "Боруссія" знову запросила Беллінгема, сторони домовилися про контракт.

Жоан Гарсія стане новим воротарем "Барселони", Тер Штеген може покинути каталонський клуб.

В одного з футболістів київського "Динамо" виник роман із теледівою Дариною Квітковою.