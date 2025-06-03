Скандал в сборной Украины — отец игрока выступил против тренера

Артем Степанов на презентации в новом клубе. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Форвард молодежной сборной Украины U-20 и немецкого "Нюрнберга" Артем Степанов вновь оказался в центре внимания, отказавшись от вызова на товарищеские матчи национальной команды.

Это уже второй случай, когда 17-летний нападающий игнорирует приглашение в сборную, что вызвало волну обсуждений в футбольной среде, сообщает "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

Артем Степанов не прибыл в расположение команды без объяснения причин, что породило различные предположения о возможных конфликтах с тренерским штабом. В частности, в СМИ упоминались разногласия с главным тренером Дмитрием Михайленко. На фоне этих событий отец футболиста Роман Степанов решил пролить свет на ситуацию.

Артем Степанов празднует гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Что произошло в сборной Украины

По словам отца молодого футболиста, абсолютно неприемлемо, когда только одна сторона комментирует ситуацию, Степанов считает, что таким образом идет формирование общественного мнения, которое выгодно определенным лицам. Также Роман Степанов считает странным то, что его сына пытаются мотивировать выступать за национальную команду оскорблениями.

Он также отметил, что в тренерском штабе сборной U-20 находится человек, который в прошлом препятствовал Артему в сборной, и, по его мнению, продолжает это делать различными способами. Роман Степанов подчеркнул, что такие действия являются неигровыми причинами, из-за которых приезд Артема в команду в настоящее время невозможен.

"Тренировать юношеские сборные должны тренеры, педагоги, которые ищут подход к каждому юному игроку. Они работают еще с детьми и должны их учить играть лучше, мотивировать, а не наоборот", — добавил он.

Напомним, итальянский "Милан" готовится предложить контракт опытному Луке Модричу.

Дортмундская "Боруссия" снова пригласила Беллингема, стороны договорились о контракте.

Жоан Гарсия станет новым вратарем "Барселоны", Тер Штеген может покинуть каталонский клуб.

У одного из футболистов киевского "Динамо" возник роман с теледивой Дарьей Квитковой.