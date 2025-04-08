Батько Артема Степанова відповів на чутки про вік після перегляду в Баварії

Батько Степанова розповів, чому вони не перейшли в Баварію
Після переїзду з України в Німеччину український форвард Артем Степанов спершу був на перегляді в "Баварії". Згідно з чутками, мюнхенці могли не взяти гравця, оскільки його вік був не той, що у паспорті.
На ці звинувачення у коментарі Sport-Express.ua відповів батько футболіста Роман.
Чи справжній вік у Степанова
За словами Романа Степанова, вони не збираються коментувати чутки щодо віку його сина. Вони ухвалили обдумане рішення не залишатися в "Баварії".
"Ми не коментуємо плітки та чутки. Це було спільне рішення, ухвалене разом із нашим клубом. На жаль, хтось вигадує історії задля власного хайпу", — сказав батько гравця.
Джерела раніше розповіли, що Степанов був на перегляді у "Баварії", де не пройшов тест про прогнозування антропометрії, бо його біологічний вік не сходиться з офіційним
Роман Степанов відзначив, що ці чутки дуже їх засмутили.
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