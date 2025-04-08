Отец Артема Степанова ответил на слухи о возрасте после просмотра в Баварии

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

После переезда из Украины в Германию украинский форвард Артем Степанов сперва был на просмотре в "Баварии". Согласно слухам, мюнхенцы могли не взять игрока, поскольку его возраст был не тот, что в паспорте.

На эти обвинения в комментарии Sport-Express.ua ответил отец футболиста Роман.

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Настоящий ли возраст у Степанова

По словам Романа Степанова, они не собираются комментировать слухи относительно возраста его сына. Они приняли обдуманное решение не оставаться в "Баварии".

"Мы не комментируем сплетни и слухи. Это было совместное решение, принятое вместе с нашим клубом. К сожалению, кто-то придумывает истории ради собственного хайпа", — сказал отец игрока.

Источники ранее рассказали, что Степанов был на просмотре в "Баварии", где не прошел тест о прогнозировании антропометрии, потому что его биологический возраст не сходится с официальным

Роман Степанов отметил, что эти слухи очень их расстроили.

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