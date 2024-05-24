Баварія готує трансфер однієї з головних зірок Манчестер Сіті
Хавбек англійського "Манчестер Сіті" Джек Гріліш опинився у списку футболістів, яких влітку спробує підписати "Баварія". Мюнхенський клуб змінить склад, щоб повернути собі чемпіонський титул у Німеччині.
Трансфер Гріліша стане можливим після офіційного призначення нового тренера "Баварії", повідомляє The Sun.
"Баварія" найближчим часом призначить нового наставника. Замість Томаса Тухеля мюнхенську команду очолить 38-річний бельгійський фахівець Венсан Компані. Він уже склав список футболістів, які мають посилити склад "Баварії".
Переїзд Гріліша до Мюнхена
Головною трансферною метою німецького клубу стане Джек Гріліш. Венсан Компані працював в англійській Прем'єр-лізі та чудово знає, на що здатний півзахисник "Манчестер Сіті". Тренер переконав керівництво "Баварії" виділити 65 млн євро на трансфер Гріліша.
Перехід англійця в "Баварію" підтримує і його партнер національної збірної Харрі Кейн. Форвард вдало пройшов адаптацію у чемпіонаті Німеччини та став одним із лідерів мюнхенської команди. Він не сумнівається, що Гріліш посилить гру "Баварії".
У сезоні 2023/2024 Джек Гріліш зіграв 36 матчів, у яких забив 3 голи й зробив 3 результативні передачі. Під час сезону тренерський штаб "Манчестер Сіті" мав претензії до рівня самовіддачі футболіста.
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