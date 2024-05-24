Баварія готує трансфер однієї з головних зірок Манчестер Сіті

Джек Гріліш та Кайл Вокер святкують перемогу в чемпіонаті Англії. Фото: Reuters/Lee Smith

Хавбек англійського "Манчестер Сіті" Джек Гріліш опинився у списку футболістів, яких влітку спробує підписати "Баварія". Мюнхенський клуб змінить склад, щоб повернути собі чемпіонський титул у Німеччині.

Трансфер Гріліша стане можливим після офіційного призначення нового тренера "Баварії", повідомляє The Sun.

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"Баварія" найближчим часом призначить нового наставника. Замість Томаса Тухеля мюнхенську команду очолить 38-річний бельгійський фахівець Венсан Компані. Він уже склав список футболістів, які мають посилити склад "Баварії".

Джек Гріліш у матчі за "Сіті". Фото: Reuters/Molly Darlington

Переїзд Гріліша до Мюнхена

Головною трансферною метою німецького клубу стане Джек Гріліш. Венсан Компані працював в англійській Прем'єр-лізі та чудово знає, на що здатний півзахисник "Манчестер Сіті". Тренер переконав керівництво "Баварії" виділити 65 млн євро на трансфер Гріліша.

Перехід англійця в "Баварію" підтримує і його партнер національної збірної Харрі Кейн. Форвард вдало пройшов адаптацію у чемпіонаті Німеччини та став одним із лідерів мюнхенської команди. Він не сумнівається, що Гріліш посилить гру "Баварії".

У сезоні 2023/2024 Джек Гріліш зіграв 36 матчів, у яких забив 3 голи й зробив 3 результативні передачі. Під час сезону тренерський штаб "Манчестер Сіті" мав претензії до рівня самовіддачі футболіста.

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