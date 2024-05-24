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Бавария готовит трансфер одной из главных звезд Манчестер Сити

24 мая 2024 09:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария готовит трансфер одной из главных звезд Манчестер Сити
Джек Грилиш и Кайл Уокер празднуют победу в чемпионате Англии. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хавбек английского "Манчестер Сити" Джек Грилиш оказался в списке футболистов, которых летом попытается подписать "Бавария". Мюнхенский клуб изменит состав, чтобы вернуть себе чемпионский титул в Германии. 

Трансфер Грилиша станет возможным после официального назначения нового тренера "Баварии", сообщает The Sun

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"Бавария" в ближайшее время назначит нового наставника. Вместо Томаса Тухеля мюнхенскую команду возглавит 38-летний бельгийский специалист Венсан Компани. Он уже составил список футболистов, которые должны будут усилить состав "Баварии". 

Джек Грилиш
Джек Грилиш в матче за "Сити". Фото: Reuters/Molly Darlington

Переезд Грилиша в Мюнхен 

Главной трансферной целью немецкого клуба станет Джек Грилиш. Венсан Компани работал в английской Премьер-лиге и прекрасно знает, на что способен полузащитник "Манчестер Сити". Тренер убедил руководство "Баварии" выделить 65 млн евро на трансфер Грилиша. 

Переход англичанина в "Баварию" поддерживает и его партнер по национальной сборной Харри Кейн. Форвард удачно прошел адаптацию в чемпионате Германии и стал одним из лидеров мюнхенской команды. Он не сомневается в том, что Грилиш усилит игру "Баварии". 

В сезоне 2023/2024 Джек Грилиш сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. По ходу сезона у тренерского штаба "Манчестер Сити" были претензии к уровню самоотдачи футболиста. 

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Бавария
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